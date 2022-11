– A nyitvatartáson alapvetően nem változtattunk, az elmúlt években megszokott módon látogathatják a sportolni vágyók a létesítményt, azaz iskolaidő, illetve munkaidő után is próbálunk lehetőséget biztosítani a közösségi korcsolyázásra. A jegyárak esetében minimális, 3-5 százalékos emelésre volt szükség a különböző kategóriákban, azaz nem érezhető jelentős drágulás. Alapvető célunk volt, hogy mindenki számára továbbra is elérhető legyen a jégpálya használata. Mindezt azért tudja a város és a Várpalotai Közszolgáltató Kft. megtenni, mert 2022. december 31-ig rendelkezünk olyan áramszerződéssel, amely lehetővé teszi a létesítmény fenntartását. Az tehát bizonyos, hogy az idei év végéig nyitva lesz a jégpálya, azt azonban nem tudhatjuk, hogy az energiaárak tekintetében 2023 januárjában és februárjában mivel szembesülünk majd. Akkor az árak függvényében kell majd döntést hoznunk – mondta el lapunknak Nátrán Roland, a jégpályát üzemeltető Várpalotai Közszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója.

A látogatókat a megszokott szolgáltatásokkal, így például melegedővel várják, de korcsolyabérlésre és -élezésre, valamint a fakutya kipróbálására is van lehetőség.

Megtudtuk, természetesen a várpalotai jégkorongcsapat, a Lizards mellett amatőr sportcsapatok is lehetőséget kapnak ebben a szezonban is jeges edzéseik, mérkőzéseik megtartására.