Nemrégiben írtunk a zirci szelektívhulladék-gyűjtő szigetekről, a körülöttük kialakult áldatlan állapotokról. Ugyanis megnéztük, lefotóztuk, mit dobnak ezekbe a kukákba és melléjük. Kenyérpirítós dobozt nem összehajtva, nem szétvágva, nem a kartonpapíroknak szánt kukába, szennyezett műanyag festékesdobozokat, papírkarton polcrendszert és hungarocellt nagy mennyiségben, veszélyes anyagokat magasan rátornyozva az edényekre, óriási, jól megtömött zsákokban. Hasonló tapasztalatok miatt döntött a változtatásról a szolgáltató, adataik szerint hetven százalékban nem az volt bennük, amit rájuk írtak, amikor kiborították tartalmukat. Sehol máshol nem ennyire rossz a helyzet e téren – jegyezte meg Czaun János, a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (VHK) ügyvezetője. Így nem is tudták külön feldolgozni mindazt, ami újrahasznosítható lenne. Zircen nem teljesült a szelektivitás iránti elvárás – így szól a szakszerű megállapítás, de mi mondhatjuk hétköznapibban: nem megfelelően használták a szigeteket. Kik? Helyiek, vállalkozók, átutazók – nem tudni. Az biztos, hogy illegális szemétlerakókat teremtettek a városközpontban, rendetlen, szemetes halmokat.

A változtatás szándékáról egyeztetett a szolgáltató a városvezetővel és a társasházak képviselőivel. Mielőtt részleteznénk, mit terveznek, érdemes ismertetni, hogy a VHK szolgáltatási területén kétféle megoldást biztosít. Az egyik keretében házhoz mennek, azaz a családi házas övezetekben a háztartások kapnak egy 120 (sárga) vagy 240 (kék) literes gyűjtőedényt, amelyben együtt gyűjthetik a papírt, a műanyagot és a fém italosdobozt. Ezt havonta egyszer, ingyenesen ürítik. A másik megoldás a gyűjtőszigetes. Ami különválogatható, azt ezeken lehet elhelyezni, ez nem kerül pénzbe, ezzel csökkenthető az összeg, amit a szemételszállításért kell fizetni. A környezetvédő rendszer lakótelepekre, tömbházas övezetekre jellemző.

Zircen három szelektívhulladék-gyűjtő sziget van a város 16 társasházában élőknek. Ezek már csak november végéig működnek. Ezért a társasházak, ha igénylik, kaphatnak szelektív gyűjtőedényeket, amelyeket úgy visznek el tőlük, mint a családi házaktól. Tudomásunk szerint erről közgyűléseiken dönthetnek a tömbházakban lakók, és több ilyenben már meg is kérdezték erről a lakástulajdonosok véleményét. Az szintén rajtuk múlik, hogyan oldják meg, hogy az új szelektívekbe tényleg az kerüljön, ami abba való, és mások ne használhassák. Például a vegyes kukáikhoz hasonlóan lakattal lezárhatják vagy elzárt helyiségbe tehetik. Ezekben papírt, műanyagot és fémet gyűjthetnek, igény szerinti gyakorisággal ürítik majd az edényeket, és így is ugyanannyi marad a szemétdíj, azaz ez nem növeli. Az viszont növelheti, ha ezt a módszert nem akarják, mert akkor a vegyes gyűjtőedényeikbe kerül az a szemét is, amit eddig a szigetekre vittek. Már ha eddig így jártak el. Azaz mégiscsak lehet spórolni, a szabályok betartásával – ezt már mi matekoztuk ki.

Gyorsan újratornyozzák a szemetet a zirci szelektív szigetek edényein, és melléjük is bőven kerül hulladék. Képünk az Alkotmány utcai bolt mögötti parkolóban készült a napokban

Fotós: Rimányi Zita/Napló

Üveget a házaknál lévő szelektív edényekbe nem lehet betenni, mert szállítása ebben a formában veszélyes lenne, de ez az anyag is jól újrahasznosítható, ezért azt vizsgálják, a városban hol helyezhetnének el csak ezeknek szánt kukákat. Czaun János szavai szerint csak zárt konténerekről lehet szó és olyan helyekről, amelyek be vannak kamerázva vagy más módon ellenőrizhetők.