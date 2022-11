Az átadóünnepségnek a Meseház Óvoda udvara adott otthont. Kovács Zoltán kiemelte, minden ilyen beruházás a helyi közösséget gyarapítja. Az országgyűlési képviselő gratulált az óvodafejlesztéshez és megjegyezte, hazánkban az elmúlt időszakban 16 ezerrel bővült az óvodai férőhelyek száma, a 4-6 éves gyermekeknek pedig a 97 százaléka részesül ebben az ellátási formában, ami meghaladja az uniós átlagot. Rámutatott, az óvodai férőhelyek bővítésére, új óvodák építésére és óvodafelújításra mintegy 320 milliárd forintot fordított a kormány.

Nagy Norberttől megtudtuk, az óvodafelújításra a Belügyminisztériumhoz nyújtottak be pályázatot. A munkavégzés nyáron kezdődött, és őszre be is fejeződött, mely során megvalósult az óvoda teljes belső felújítása. A szakemberek többek között elvégezték a vezetékek és a burkolatok cseréjét, a belső festést. A beruházás értéke az önrésszel együtt meghaladta a 20 millió forintot.

A település polgármestere úgy fogalmazott, ezzel a fejlesztéssel nagy mérföldkőhöz érkeztek. Kiemelte, minden településen az óvodások jelentik a jövőt, így a beruházással a jövőt építik. Nagy Norbert felhívta a figyelmet az összetartó helyi közösségre is, mint mondta, az évek során társadalmi munka, felajánlás és önerő révén ugyancsak fejlődhetett az óvoda. A polgármester hozzáfűzte, a munka nem áll meg, hiszen hamarosan egy közel 30 milliós projekt keretében az orvosi rendelő belső felújítása is megkezdődik.

A résztvevők megtekintették az elkészült beruházást

Fotós: Polgár Bettina/Napló

Az átadóünnepség a nemzeti színű szalag átvágását követően az épület bejárásával folytatódott, majd a Márton-nap jegyében lámpás felvonulásra invitálták a résztvevőket a Nefelejcs Néptáncegyüttes közreműködésével. A programot tűzzsonglőr-bemutató is gazdagította, valamint zsíros kenyérrel, forró teával és forralt borral kedveskedtek a jelenlévőknek.