Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, Ottó Péter zirci polgármester pedig arról beszélt, hogy a véradók a kevésbé emlegetett hősök. Farkas Valéria, az Országos Vérellátó Szolgálat Veszprém megyei főorvosa beszédében kiemelte: az önkétesek önzetlenségükkel vért és hitet is adnak, a betegeknek, az egészségügyben dolgozóknak egyaránt. Úgy véli, ahogy elfogadják a gyógyulni vágyók ezt az adományt, ha szükséges, annak is természetesnek kellene lennie, hogy többen rendszeresen nyújtják a karjukat. Szavai szerint hazánkban naponta ezer-ezerötszáz egység vérre van szükség a biztonságos ellátáshoz. Elhangzott, hogy a Magyar Vöröskereszt évente 13 ezer véradó eseményt szervez, ugyanis egy esztendőben 420 ezer egység vérre van szükség, azaz mintegy félmillió önkéntesre. Veszprém megyében évente nyolcszáz véradásra, 16.800 véradóra.

– Hányszor lilult be a karom véradás miatt? Egyszer se – mondta el a zirci Cziráki István, akit azért köszöntöttek, mert 46 év alatt 192 alkalommal nyújtotta a karját, így mintegy hatszáz ember életét mentette meg. Az idén befejezi ezt a tevékenységét, de a véradások szervezését tovább segíti. Felidézte, hogy 1976-ban, amikor Zircre költözött és bányában kezdett el dolgozni, fiatalon azért ment be először Veszprémbe vért adni, mert így egy napra elszabadult a munkából. Aztán három-, majd kéthavonta megtette ezt, szokásává vált. Tudja, azzal szoktak érvelni sokan, hogy fontos az emberszeretet, mások segítése, de ő azt hangsúlyozza, mindig sokkal jobb a közérzete a véradások után, hiszen szervezetét így friss vér termelésére ösztönzi. Jó érzés persze az is, hogy a véradásszervezők számíthatnak rá, megbecsülésüket érzékeltetik vele. Hálás feleségének, Godácsi Erzsébetnek, aki támogatta abban, hogy e téren is kitartó legyen. Több fiatalt, akik féltek a véradással járó szúrástól, rá tudott venni arra a férfi, nézzék meg, nála hogyan történik ez, és el is szállt bátortalanságuk.

Véradóként is nyugdíjba vonul, miután 192-szer nyújtotta a karját Cziráki István

Fotós: Nagy Lajos/Napló

A zirci férfi mellett hússzoros, százszoros véradókat is köszöntöttek a rendezvényen, sőt olyanokat szintén, akik a háború miatt érkeztek hazánkba Ukrajnából és szerepet vállalnak a véradásban, továbbá véradásszervezőket, a szervezést támogatókat, vállalkozót, cégek képviselőit. Neveik, véradásaik száma, példamutató tevékenységük, amely kitüntetést érdemelt, elolvasható internetes oldalunkon, a veol.hu-n.

Kitüntetettek

A Véradók Megbecsüléséért kitüntetést kapta

– húszszoros véradásért Mátyás Ilona,

– harmincszoros véradásért Vörösházi Gábor,

– negyvenszeres véradásért Ifj. Bacsa Róbert,

– ötvenszeres véradásért Gáncs Andrea, Somogyi Zoltán, Ritter József és Vaskó Miklós,

– hatvanszoros véradásért Róka Attila, Svéd Lászlóné, Szakács István Milán, Csertán József és Kovács Péter,

– hetvenszeres véradásért Sipos Antal, Arany Csaba, Buti Roland, Szabó-György Zoltán és Bernáth László,

– nyolcvanszoros véradásért Kuri Ferenc, Varga Tibor és Szalay Attila,

– kilencvenszeres véradásért Ábrahám Csaba,

– százszoros véradásért Valler Gábor, Antal István és Horváth Lajos,

– száztízszeres véradásért Etlinger Antal,

– százhatvanszoros véradásért Czigány Lajos

– 192-szeres véradásért Cziráki István.

A háború kitörése óta Magyarország számos Ukrajnából érkező menekültnek ad otthont, sokan közülük aktív véradói szerepet vállalnak hazánkban is. A zirci ünnepségen közülük három véradót tüntettek ki, Pletenko Liudmylát, Dudina Innát és Rubics Margitot.

Budapesten az országos véradónapi ünnepségen a megyéből négyen vesznek majd át kitüntetést. Őket ajándékkal köszöntötték Zircen. Az ezüst emlékérem kitüntetésben részesülő Varga Edit dudari szervezőt, a pro vita díjban részesülő Kondor István száztízszeres véradót, a támogató oklevél kitüntetésben részesülő Vezír Hús Kft.-t képviselő Horváth István cégtulajdonost, a véradóbarát munkahely kitüntetésben részesülő Bakonykarszt Zrt. képviselőjét, Koós Mátét, a zirci kirendeltség igazgatóját.