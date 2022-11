A szervezők hiszik, hogy nemzeti múltunk megismertetése, a hazaszeretetre nevelés nem csupán intézményeink falain belül és köztereinken, hanem az otthonokban is történik. A pályázat első részében azt kérik a pályázóktól, hogy beszélgessenek 56-ról olyanokkal, akik személyesen is átélték a forradalom eseményeit, de a tanárok és a szépirodalmi művek is rengeteg információval szolgálnak, majd jöhet az alkotás. Verssel, festménnyel, rajzzal, de fotóval, videóval is lehet pályázni. Az írásbeli pályamunkákat kézzel és géppel is be lehet adni. Minden kategóriában – felső tagozatos általános iskolás, középiskolás – három-három díjazottat hirdet a zsűri által legjobbnak ítélt művek alkotói közül.

A zsűri tagjai: Pintér Kornél országos elnök (Magyar Vidék Országos 56-os szervezet), Szabóné Jámbor Eszter jogász, író, nagycsaládos édesanya, Mayer Ferenc Sándor történelemtanár, egykori politikai elítélt. Bővebb információt a pályázat honlapján találhatnak az érdeklődők. Beküldési határidő november 25.