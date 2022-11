Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter köszöntőjében kijelentette, hogy Ajka ipari város, de a település és környéke nagyon erős turisztikai vonzerővel rendelkezik. Nehézipari város volt a Bakonyban, amely természeti szépségét az ipari termeléssel sem veszítette el.

Most, amikor Ajka ipara egy rövid hullámvölgy után rendbe jönni látszik, a város vezetése és az itt élő emberek is meg kívánják őrizni a természeti környezetet, és a jövőre nézve erőforrásként tekintenek arra. Ha a jövőben is ilyen beruházások valósulnak meg, mint például a csingeri kerékpárút, turisztikai központtá válhat. A miniszter hangsúlyozta a térségi összefogás szerepét, ha a jó kezdeményezések összeérnek, méltán veszik fel a versenyt az itteniek más turisztikailag frekventált helyekkel. A befektetések csak természetazonos módon valósulhatnak meg, mint például a vadaspark, amelyik a természeti környezetbe illeszkedve az embert és a természetet szolgálja.

Fotó: Gyarmati László

Az érkezők Prihoda Judit grafikus és festőművész helyben készített dámszarvasképét nézhették meg. Az alkotó Állatábrázolás a festészetben című előadásának első részében saját munkáiból mutatott be, majd régi korok festőinek vázlataiból, rajzaiból, festményeiből adott ízelítőt.

Barabits Elemér erdőmérnök-kutató a berkenyefajok felfedezéséről szólva elmondta, hogy Magyarországon csaknem 3000 növényfaj él, újakat ritkán fedeznek fel. A Bakonyban viszont találnak új berkenyefajokat, ezek közül egy csemetét a vadasparknak ajándékozott. A kutató szólt arról is, hogy Magyarországon magyar fajtákat ültessünk, azok ugyanis az itteni klímához alkalmazkodtak. Szegedi László rendező-operatőr filmjében a magyar vizslát és a kutya vadászatban betöltött szerepét mutatta be.