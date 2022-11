A fiatalok megismerkedhettek az intézmény képzési palettájával, a mezőgazdaság és azon belül is a gépészet fontosságával, illetve több helyszínen a képzések gyakorlati oldalába is bepillantást nyerhettek. A látogatók megtekinthették többek között a gépészműhelyt, lovagolhattak, pónit simogathattak, kipróbálhatták a kalácsfonást és süteményt is kóstolhattak.