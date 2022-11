- Szívügyünknek tekintjük és elkötelezettek vagyunk a segítségnyújtás mellett, ezért évek óta szervezzük jótékony céllal a lovagi tornát, mert így is szeretnénk támogatni az óvodákat, illetve az iskoláknak – mondta Papp Imre várkapitány. Arról is beszélt, hogy évente két alkalommal, tavasszal és ősszel olyan tornát is szerveznek, melyre meghívják a térségben élő embereket, hogy aki különféle okok miatt nem tudja megtekinteni a látványos bemutatót, legalább évente két alkalommal ezt meg tudja tenni. A várkapitány úgy fogalmazott, mindezt nagyon nagy szeretettel teszik, és szívesen veszik, ha megkeresik őket a gyermekintézmények szülői munkaközösségei.

Jótékony lovagi tornát rendeztek az iskolának. Németh Zoltán Sándor intézményvezető, Böjte Éva szállodaigazgató, Bakos Kitti, a szülői szervezet egyik elnöke és Papp Imre sümegi várkapitány a várcsárdánál a hétvégén

Fotós: Kovács Erika/Napló

Németh Zoltán Sándor, a Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola intézményvezetője kiemelte, 27 éve támogatja Papp Imre várkapitány és családja az iskolát, kezdetben a gyermeknapon vártámadást szerveztek a fiataloknak. – A Várkapitány díjjal pedig, amelyet még korábban ifjabb Papp Imre – aki sajnos már nem lehet közöttünk – és Böjte Éva, a Hotel Kapitány igazgatója alapított, legeredményesebb tanulóinkat tudjuk évfolyamonként jutalmazni – hangsúlyozta az iskola vezetője. Hozzátette, a díj hozzásegíti őket ahhoz is, hogy a legeredményesebb 45 diákot év végén kirándulni viszik. Az intézményvezető méltatta a jótékony célú lovagi tornát, melynek bevételét eljuttatják az iskola szülői munkaközösségéhez, hogy aztán segítsék, támogassák a diákokat. Németh Zoltán Sándor arról is beszélt, hogy gyakran sok más kéréssel is fordulnak a várkapitányhoz és családjához, akik mindenben azonnal segítik őket.