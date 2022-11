Varga Endre, a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület elnöke arról beszélt mindezek kapcsán, hogy továbbra is segítik a velük kapcsolatban lévő szervezeteket, egyesületeket. Tájékoztatott a 2007-ben indult projekt kezdeteiről, annak prioritásairól. Kiderült, ezen projektük utolsó programjaira kerül sor, így lesz Szólj be a papnak! rendezvényük november 25-én, mely a Szüljek, vagy ne szüljek témát járja körbe talk-show keretében a Hangvillában. Elhangzott az is, hogy idén immár kilencedik alkalommal adták át Az év megyei önkéntese díjat, amelyet egyesületük alapított és amit megtartanak, folytatnak. Jövő keddig várják a jelöléseket, december 7-én pedig ünnepélyes körülmények között díjazzák majd az arra érdemeseket.

Óhegyi Tamás, a Veszprém Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ projektvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a NEA 23 pályázatai november 16-án délután zárulnak. A megyében egyébként 2019-hez képest a benyújtott pályázatok száma két és félszeresére emelkedett, a nyertes összeg pedig a négyszeresére. Egyéb számadatok mellett az is elhangzott, hogy szeptembertől mostanáig tizenöt tájékoztató rendezvényt tartottak a megyében, melyen 250 civil szervezet vett részt.

Szót ejtett a projektvezető a kárpátaljai adománygyűjtésről, melynek keretében a Katolikus Karitásszal együttműködve gyűjtést szerveznek a Rahói Magyar Iskola tanítványai számára. Ennek keretében a pénzadományok mellett szó szerint mindent várnak, így akár egy csomag színes papírt, vagy akár filckészletet is, egészen november 29-ig.