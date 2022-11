Az egyesület nagy népszerűségnek örvendő Polip szakköre tavaly indult, havonta egy alkalommal rendezték a foglalkozásokat. Azonban amint a szintén telt házas tanulószobás program elindult, nem maradt hely a szakkörnek. A szombatonkénti fejlesztésekre szükségük van az alsó tagozatos gyerekeknek, ugyanakkor a szakkör is hiányzott nekik.

Ezért az egyesület vezetői úgy döntöttek, hogy karácsony előtt rendeznek egy kézműves-foglalkozást. Annál is inkább, hiszen van olyan pártfogoltjuk, akinek az otthonában még sosem volt adventi koszorú. Most annak a készítését is megtanulhatták a gyerekek és az anyukák, de csuhéangyalkák, karácsonyfadíszek, üdvözlőlapok ugyancsak készültek, sőt, sajtkészítésből is kaptak ízelítőt a jelenlevők.

Jól jött a munkához a felajánlásból kapott szép papír és a fényképkeret, de a dekorgumit szintén hasznosították kulcstartók és hűtőmágnesek készítéséhez. A programon helyhiány miatt csak húsz ügyeskedőt fogadtak, bár jóval többen szerettek volna részt venni.

Közben az egyesület az ünnep előtti, hagyományos adománygyűjtést is megkezdte. Leginkább készételt, konzerveket, levesport, májkrémet, pudingport, szaloncukrot, tisztálkodási szereket várnak a támogatóktól; a gyűjtésbe két ajkai cég is bekapcsolódott. Az adományokat december 13-ig lehet leadni a Héliosz Üzletház hallókészülék-szaküzletében. Az ajándékokat december közepén, ünnepség keretében adják át a családoknak – tudtuk meg Földingné Osváth Gyöngyitől, az egyesület elnökétől.