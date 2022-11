Légszennyezést ipari létesítmény nem okoz Zircen, azonban a fűtés és a közlekedés időnként igen és a kerti hulladék égetése, holott az tiltott. A gépjárművek keltette por és zaj csökkentése érdekében több utat felújítottak, járdákat is, a kórház környékén parkolókat alakítottak ki. A szennyvízelvezetés Aklin kiépült, ezzel a település teljes területe csatornázottá vált, a csapadékvíz-elvezetést a Kukoricaföldek elnevezésű városrészben fejlesztették, a városüzemeltetési szolgáltató az árkokat több helyen tisztította, profilozta. Minderről Kaszás Béla, a zirci önkormányzati hivatal városüzemeltetési osztályának vezetője beszélt a környezet állapotáról szóló tájékoztatásában a közmeghallhatáson, amit a képviselőtestület tartott. Felhívta a figyelmet, hogy ásott vagy fúrt kutak csak engedéllyel létesíthetők és a zöldterületeket azok tulajdonosainak kell rendben tartaniuk. Erre tizenegy ingatlan gazdáját kellett felszólítani az elmúlt időszakban.

Az osztályvezető tájékoztatása szerint a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (VHK), amely Zircen a kommunális hulladék elszállítását végzi, korszerű járműveket szerzett be, ezért a nem szabványos edényeket nem tudja a továbbiakban kiüríteni, azoknak, akiknek ilyen van a családi házuknál, december végéig le kell cserélniük kukáikat. A szelektív szigeteket a társasházi részen a szolgáltató december 1-től megszünteti, ugyanis a tapasztalatok szerint valószínűleg nemcsak a tömbházak lakói, hanem vállalkozások is használták azokat, és sokan nem megfelelően. A cég havonta zöldhulladékgyűjtést végez és márciusban lomtalanítást tartott, de többen olyasmit is kiraktak az utcára, amit ilyenkor nem visznek el. Az pedig az önkormányzat költségvetését terhelte, hogy pár ingatlanán illegálisan raktak le hulladékot, autógumikat is el kellett szállíttatni.

Fotós: Rimányi Zita

Czaun János, a VHK ügyvezetője az első félévi zirci adatokkal egészítette ki a beszámolót, szavai szerint a városból kommunális hulladékot csaknem ezer tonnát vittek el, a lomtalanításkor csaknem ötven tonna kidobott holmit, zöldhulladékot mintegy 11 tonnát. Zirciek a veszprémi hulladékudvarba maguk ezidő alatt 1,6 tonna lomot és 290 kilogramm zöldhulladékot vittek be. Tehát elenyésző mennyiséget az összeshez képest, de ez az arány jócskán javulhat, ha a VHK megkezdheti a zirci hulladékudvar működtetését.

Képviselői kérdésre az ügyvezető elmondta, hogy a hungarocell szelektív módon nem gyűjthető. A lakosság a vegyes szemeteseibe teheti, ha csomagolóanyagként kap ilyet, például hűtő, mosógép vásárlásakor. Ha ipari tevékenységből származik a nikecell, például egy vállalkozó szigetelést végez egy házon, akkor az ő felelőssége a megsemmisítése, kötelessége gondoskodnia arról, hogy olyan helyre kerüljön, ahol ártalmatlanítása megtörténik. Ez költséget jelent neki, de elvárható tőle, az árát elkéri a kivitelezési díjban. A szakértő azt javasolja, senki ne engedje, hogy ott hagyják nála a hungarocellt építőipari munkák idején, és ezzel a megrendelőre hárítsa a hulladékkezelési feladatot a kivitelező.