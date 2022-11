A tósoki Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola tanulói közös tánccal nyitották meg az Őszbúcsúztató vigasságok címet viselő délutáni programot.

A táncház után meggyújtották az összetartozást is szimbolizáló tábortüzet, és a tűz köré gyűlve közös imádság után figyelmesen hallgatták Bakos Frigyes esperest. Az iskola hitéleti vezetője a mai Szombathely környékén született Szent Márton életútjára emlékezett vissza, és arra kért mindenkit, hogy olyan önzetlenül és szeretetben éljen, ahogy a római katonából püspökké vált ember, Szent Márton, és ahogy Jézus Krisztus is élt.

Az atya hozzátette, hogy a közelgő adventi időszakban különösen fontos szerepet tölt be az emberek életében a szeretet, hiszen az elkövetkező és a katolikusok egyik legnagyobb ünnepe, a karácsony is a szeretet ünnepe. Gyakoroljuk a szeretetet, tudjunk szeretetet adni és tudjunk örömet szerezni egymásnak – mondta az atya.

A tűz körül álló gyermekek néhány dal eléneklése után, a befőttesüvegekből saját kezűleg készített lámpásokkal a kezükben osztályonként egy iskola körüli sétára indultak. Visszaérkezve az iskola udvarára, a legnagyobbak zsíros kenyérrel és punccsal kínálták kisebb társaikat és a szép számban megjelent szülőket, nagyszülőket.

Az alsó tagozatos diákok számára ezután véget ért az ünneplés, de a felsős tanulók egy kis zenés-táncos sulibulira még maradhattak az iskola udvarán.