Az önkormányzat és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola közös programján Udvardy György érsek celebrálta a Szent Imre napja alkalmából tartott ünnepi szentmisét a római katolikus templomban további öt, köztük Bali Tibor helyi plébánossal.

Amint azt Kovács Norbert polgármestertől megtudtuk, különleges alkalom volt ez, amely emlékezetes pillanatokat hozott a hívek számára, akik zsúfolásig megtöltötték a templomi padsorokat. A mise előtt a gyermekek és szüleik számára szerveztek mesedélutánt. Csernik Szende, székely mesemondó a lábán is bábozva mutatta be interaktív előadását a faluban élő gyermekeknek, de nagy sikert aratva a szülők körében is. A családi színházat követően Kovács Norbert jelenlegi faluvezető és Szabó Ferenc előző polgármester mondott köszöntőt. Szabó Ferenc a falu és a templom rövid történetét ismertette. A misét követően az oltár előtt énekelt Pápa Város negyven tagú Bárdos Lajos Vegyeskara Fehér Ferenc karnagy vezetésével. Az ünnephez méltó előadásukkal megörvendeztették a közönséget, hangversenyüket vastaps jutalmazta.

A kiscsőszi Páskom Színjátszó Kör megnevettette a közönséget a „Kiscsőszi pletykás asszonyok” című előadásával

Forrás: Kiscsősz Önkormányzat

A vendégek a falu lakóival és elszármazott rokonokkal közösen az Élő Forrás Kultúrpajtában és a Bivaly Fogadó helyiségeiben vacsoráztak, valamint megtekintették az ünnepi műsort. A kiscsőszi Páskom Színjátszó Kör megnevettette a közönséget a Kiscsőszi pletykás asszonyok című előadásával, majd Kövi Veronika és Kövi Dóra népdalcsokra következett, amelyet Gáncs Andrea tanárnő segítségével állítottak össze. Az est hangulati csúcspontja a Bozót Néptáncegyüttes előadása volt, amelyet nagy taps fogadott. Viszonzásul a Bárdos Lajos Kórus újra dalra fakadt, ezzel zárva a műsort. Az előadásban szintén kíséretet vállaló Naszály Zenekar táncházában hajnalig tartó szabadtánccal szórakozhattak a régióból érkezett néptáncos fiatalok és idősek egyaránt.

Forrás: Kiscsősz Önkormányzat

A polgármester vallotta, hogy nagy örömet jelentett számukra a falu kiemelt vendégeivel közös részvétel, az érsek atya és a papság tagjai a polgármesterekkel maradtak késő estig, együtt nézték végig az előadásokat és a táncházi mulatságot. Hozzátette, hogy az ünnep különlegessége a rendezvénysorozatot megelőző falutakarító kaláka volt. A résztvevők kifejezett célja volt a települést megszépíteni az alkalomra. Eltakarították a lehullott lombot, a hulladékot összegyűjtötték. A kalákában Kiscsősz lakói mellett részt vettek a programok iránt érdeklődők is. A szervezők a segítségért emlékkártyákat osztottak ki, amelyek tulajdonosai között jövő tavasszal sorsolást terveznek.