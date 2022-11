Ovádi Péter országgyűlési képviselő hagyományosan részt vesz a Cholnoky Nyugdíjas Klub rendezvényein. Úgy fogalmazott, hogy ez a város egyik legaktívabb nyugdíjasközössége. Örömmel emlékezett arra, hogy még önkormányzati képviselőként ismerhette meg a klub vezetőit, tagjait. Hangsúlyozta, szép hagyomány az, hogy a férfiakra is odafigyelnek. Az esemény az önfeledt és emlékezetes pillanatok mellett a közösségépítésről is szól. Ezen alkalom mellett más összejöveteleket is tart a klub. Erre nagy szüksége van a városnak, mint ahogyan az olyan helyekre is, ahol összejöhetnek és ünnepelni lehet.

Klein Béláné, a Cholnoky Nyugdíjas Klub elnöke elmondta, közösségükben tizennyolcan férfiak, míg összesen hetvenen vannak. A férfinap hagyomány az életükben, hiszen az urak a nőnap kapcsán köszöntik őket, a hölgyek pedig ezekben a napokban, hiszen hivatalosan november 19-én tartják a világnapot. Úgy fogalmazott, hogy nagy ilyenkor az izgalom, ami nem is csoda, ugyanis műsorral készültek. Mint kiderült, ez idén már a második hasonló napjuk, mert a tavalyi elmaradt, és azt februárban pótolták.

A klub korösszetételéről is kérdeztük a klub elnökét. Azt válaszolta, hogy egyre idősebbek alkotják, igaz, tavaly szeptemberben csatlakozott hozzájuk egy tánccsoport, amelynek tagjai ugyan hatvan felettiek, de fiatalos pezsgést hoztak a Cholnoky Nyugdíjas Klub életébe. Az év további része az advent jegyében telik majd, más mellett hagyományőrző játékokkal – bölcsőkézéssel, pásztorjátékkal –, melyet pénzesgyőri klubtársaik hoznak. Adventi eseményekre hivatalos a klub Veszprémbe és Gyulafirátótra is.