– Helyi kistermelő vagyok, a piac ügyében kérem a segítségüket – mondta el szót kérve a zirci képviselőtestület közmeghallgatásán Jandala Attila és folytatta: jó lenne, ha továbbra is, télen is árusíthatnának minden szombaton a fedett vásártéren. Szerinte azért fontos ez, mert üde színfoltja lett a településnek a termelői és kézműves piac, ahol közvetlenül szerezhetik be a magyar élelmiszert az őstermelőktől a vevők. Szavai alapján nehezen indult be a forgalom, de most felfutóban van, egyre több a vásárló, nem lenne jó szüneteltetni, mert akkor tavasszal újra kellene kezdeni a vásárlók csalogatását, hogy visszaszokjanak. Mivel a szél minden évszakban gondot okoz a vásár helyszínén, de persze főleg hidegben, úgy véli, jó lenne szélfogókat kihelyezni. S még azt tartja nehézségnek, hogy maguknak az árusoknak kell minden alkalommal súlyos asztalokat cipelniük, ki- és visszarakodniuk.

Ottó Péter polgármester válaszából kiderült, szívükön viselik a piac működését, ezért is jöhetett létre. Pályázat révén alakíthatta ki a város a fedett vásárteret, ám mire megkapta a támogatást, az eredeti tervekhez képest jelentősen nőttek az építőipari költségek, muszáj volt egyszerűsíteni az elképzeléseket. Emellett mivel műemléki környezetben áll, számos ezzel kapcsolatos előírásnak kellett megfelelni, mindezek miatt arra nincs esély, szándék, hogy zárt, fűtött csarnoképületet alakítsanak ki. Viszont a városvezető is úgy véli, van még teendőjük a jobb körülmények megteremtése érdekében, ehhez közös gondolkodást kér mindent érintettől és elmondta, már folyamatban van a szélárnyékolók és az árusítópadok beszerzése, más kiegészítések előkészítése. Reméli, hamarosan komfortosabbá válik a piacozás. Hálás az árusok kitartásért, a vevők jelenlétért szintén, szerinte ezzel szavaznak, azaz így jelzik, van létjogosultsága a piacnak, s jó látni, hogy nő rá az igény.