Az előzményekről megtudtuk, hogy a francia polgármester kereste meg levélben a sümegi önkormányzatot az együttműködés kapcsán. A kezdeményezés alapjául az szolgált, hogy Kisfaludy Sándor 1796- ban, a császári hadsereg tisztjeként francia fogságba esett, és később Draguignan városban élt. Ennek jegyében érkezett meg hétfőn a francia delegáció Sümegre, hogy megvitassák a jövőbeni együttműködési lehetőségeket, és aláírják a két város közötti „barátságchartát".

A városházán Végh László sümegi polgármester köszöntője után francia kollégája, Richard Strambio polgármester üdvözölte a házigazdákat. Beszédében kiemelte Kisfaludy Sándor irodalmi munkásságát, amelyet a mai napig nagyra értékelnek városukban. Megjegyezte, érdekes, hogy egy háború volt az előzménye a most kibontakozó barátságnak, s ez is bizonyítja, hogy a történelem gyakran nem szétválaszt, hanem inkább összeköt.

Ez a közvetlen kapocs jelen esetben a 250 éve született Kisfaludy Sándor, aki a császári hadsereg tisztjeként Milánó ostrománál esett fogságba 1796-ban, s így került Provence-ba, egy Draguignan nevű kisvárosba. Itt több hónapot töltött, szabadon járhatott, s élvezhette a helyiek vendégszeretetét, ugyanis a franciák a „becsületszó” esküjére kötelezett tiszteket – miszerint nem szöknek meg – a számukra kijelölt városban engedték szabadon mozogni. Emlékét ma is őrzik, s ez indította arra Draguignan városvezetését, hogy kapcsolatot kezdeményezzenek a költő szülővárosával, Sümeggel. A két település közötti együttműködés a tervek szerint kulturális, társadalmi, gazdasági, turisztikai téren is működne a jövőben, a kölcsönös előnyökre és a barátságra alapozva.

A megállapodást rögzítő okmány ünnepélyes aláírása után a vendégeknek bemutatták Sümeg nevezetességeit, a program kötetlenebb részében pedig helyi gasztronómiába is betekintést nyújtottak a francia delegáció tagjainak.