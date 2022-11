Az energiaválság, a gáz és a villany árának emelkedése miatt sokan fordultak ismét a tűzifával való fűtés felé. A korábbi években átlagosan 35 ezer köbméter volt a tűzifa iránti kereslet a lakosság részéről, míg idén ennek a mennyiségnek várhatóan a két és félszeresét értékesítjük közvetlenül, mondta érdeklődésünkre Váradi József, a Bakonyerdő Zrt. erdőgazdálkodási és természetvédelmi főmérnöke. Ennek oka részben az, hogy akik fával fűtenek, megvásárolják már most a 2023-24-es fűtési időszakra szükséges tüzelőt, továbbá a keresletet részben az hajtja, hogy a lakosok más fűtési rendszerről térnek át vagy vissza a fatüzeléshez. A főmérnök hozzátette, a kereslet három hullámban növekedett meg: először kora tavasszal az orosz–ukrán háború kitörése után, majd július végével a rezsicsökkentés új szabályainak bevezetése miatt emelkedett meg az érdeklődés. A harmadik beszerzési hullámot a szeptemberi tűzifaprogram bejelentése hozta el, és még jelenleg is magasabb a kereslet, mint a korábbi évek hasonló időszakában. Megjegyezte, hogy a tavasszal már tapasztalható növekvő tűzifaigények alapján már júniusban – a szükséges hatósági egyeztetéseket követően – további fakitermeléseket jelentettek be az erdészeti hatóságnak. Ez a korábbi évekhez képest ugyan többlet-fakitermelést jelent, viszont még ezzel sem lépi túl a társaság a tízéves erdőtervek alapján megállapított fakitermelési lehetőségét. A favágási főszezont augusztusban, a vegetációs idő végével kezdték meg, és folyamatosan tart jövő tavaszig, így rendelkezésre áll a tűzifaigények kiszolgáláshoz szükséges faanyag.