Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) köszöntőjében arról beszélt, tartja az előzetesen vállalt ütemezést a kivitelező, így rövidesen befejeződhet az épület megújítása. Hozzátette, az infrastrukturális fejlesztések és az Európa Kulturális Fővárosa év egyaránt eszközt jelentenek a közösségépítéshez. Reményét fejezte ki, hogy a város mindennapi életének szerves részévé válik a kulturális évet követően is. Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója elmondta, a beruházás is hozzájárulhat ahhoz, hogy Veszprém újra a tíz legnépszerűbb osztálykirándulási célpont közé kerüljön országosan. Hozzátette, a létesítmény földszintjén a Várbörtönmúzeumhoz kapcsolódó fogadótér és jegypénztár, szállások és kávézó kap helyet, míg az emeleti szinten hat szobában több mint harminc vendéget szállásolhatnak el. A ház udvaráról lesz megközelíthető az a lift, amely a látogatókat felviszi a börtönmúzeumba, ahol országosan is egyedülálló kiállítást mutatnak be.