A rendezvényen Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy Veszprémről a kézilabdacsapat, az állatkert, a vár, vagy éppen a völgyhíd is eszünkbe juthat, de azok a vállalkozók is, akik megteremtik azt a gazdasági hátteret, amellyel Veszprém és térsége erős lehet. Az Ada-Bau cégcsoport, amely nyolcvan embernek ad munkát, éppen egy ilyen sziklája a megyeszékhelynek. – A legtöbb családi vállalkozásnál a generációváltás nem mindig megy zökkenőmenetesen, azonban itt talán még jobban összefogta a családot – mondta Ovádi Péter. Hozzátette, nem lehet erős céget építeni, ha nincs innováció, nincs jóakarat, tenni akarás és elkötelezettség, karöltve a munkabírással. – Itt mindegyik jelen van – mondta. – Azért lehet a munkanélküliség a legalacsonyabb ebben a térségben, mert ilyen munkaadók vezetik a cégeket, amire legyünk büszkék csakúgy, mint arra, hogy ilyen környezetben élhetünk.

Ürményi Adrián társtulajdonos a Veszprém ADA-Alumínium Kft. új gyártó üzemének hivatalos megnyitó, átadó ünnepsége.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Ürményi Adrián, a cég ügyvezetője, egyik tulajdonosa elmondta, hosszú és fáradságos utat tettek meg az elmúlt évtizedekben, rutinosak lettek, és ma már látható a kitartó munka eredménye. Kiemelte, az évek során a kihívásokra jól tudtak reagálni. Az elmúlt években is meg tudták tartani bátorságukat, higgadtságukat, aminek ékes példája az új épület is. Eddigi, hajmáskéri telephelyükről az alumínium nyílászárók gyártását és a hozzá szorosan kapcsolódó műszaki osztályt helyezték át az Európa utcába. Cégszinten is elválasztották az alumíniumot a műanyagtól, így született az Ada-Alumínium Kft.

Új gyártócsarnokot avattak

Fotós: Pesthy Márton/Napló

– Régóta szerettünk volna már egy olyan épületet, amely megfelel a jelen kor elvárásainak – hangsúlyozta Ürményi Adrián, aki köszönetet mondott a tervezőnek, Bártfai Jánosnak és a térség országgyűlési képviselőjének, Ovádi Péternek is, aki közbenjárt az érdekükben, hiszen a Magyar Állam vissza nem térítendő támogatással segítette a beruházást. A HIPA Beruházásösztönző programjának köszönhetően 800 ezer euró támogatást biztosítottak a megvalósításhoz.

Mindezek mellett sikeresen pályáztak a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség által kiírt külpiacra jutási felhívásra is, aminek köszönhetően jövőre egy hasonló méretű gyárüzemet fognak felépíteni Szerbiában, melyben a legkorszerűbb gépekkel gyárthatják majd a műanyag nyílászárókat.