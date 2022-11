Fekete János, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém megyei igazgatója elmondta, két új szórógépet szereztek be, és rendelkezésre állnak a síkosságmentesítő anyagok is. Hozzátette, a téli üzemmód – amelyben 24 órás ügyeletet látnak el – március 15-ig tart.

Zugor István, a közútkezelő Veszprém megyei üzemeltetési osztályvezetője elmondta, a megyei közúthálózat 1642 kilométer. A legforgalmasabb útszakaszokon folyamatosan végzik a síkosságmentesítést és a hóeltakarítást, az összekötő és mellékutakon a veszélyes íveket és nagyobb emelkedőket kezelik folyamatosan, míg a legkisebb forgalmú mellékutakon csak hóekezés történik. Hozzátette, négy üzemmérnökség szolgálja ki a tevékenységüket. A megyei közútkezelő összesen 28 szóróberendezéssel és hóekével felszerelt nehézgépjárművel, öt bérelt géppel, nyolc hómaróval végzi a feladatot télen, és további 24 olyan gép is rendelkezésükre áll, amellyel hóeltakarítást tudnak végezni. Emellett rendkívüli időjárási helyzetben 63 munkagépet vethetnek be, ezekre rendelkezésre állási szerződést kötöttek. A társaság 6700 tonna útszóró sót és 134 ezer kalcium-klorid oldatot tárolt be télre. A megyei közútkezelőnek 233 munkavállalója van, a téli szolgálatban 130-an vesznek részt. A téli felkészülés jegyében a hófogó rácsok többségét kihelyezték, december közepéig összesen 16,5 kilométeren kerülnek ki ezek az eszközök. A közutak mentén 28 kilométer hosszan van hóvédő erdősáv a megyében. A hóeltakarítást akkor kezdik el, ha az öt centiméter feletti vastagságot eléri a hótakaró.