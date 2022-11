A brémai muzsikusok című Grimm-mese jellegzetes motívumát ábrázoló cukrászalkotás hosszú hónapok munkájával készült el. A közel másfél méter magas remeket a legnagyobb körültekintés mellett szállították két részletben a verseny helyszínére, így szerencsére épségben megérkezett, majd a mű helyszíni összeállítása után értékelhette a zsűri az alkotást.

Steierlein-Reichert Míra és Pintér Zsolt

Fotós: Pesthy Márton/Napló

A négyévenként megrendezett, Luxemburgban tartott Culinary World Cupon – magyarul gasztronómiai világbajnokságon, amely nemcsak cukrász-, hanem szakács- és csapatverseny is – a témát szabadon választhatták meg a díszítőcukrászok, ugyanakkor bizonyos technikai feltételeknek meg kellett felelnie az alkotásoknak, mondta el érdeklődésünkre Steierlein-Reichert Míra, aki nem először vett részt nemzetközi versenyen, de a legszebb eredményét most érte el. A témaválasztás kapcsán elmondta, igyekeztek olyan ötletet megvalósítani, ami az erősségei közé tartozik. Mivel az állatábrázolás áll hozzá a legközelebb, ezért adta magát A brémai muzsikusok című mese négy szereplője, és a történet jellegzetes tetőpontja, amikor a négy jószág egymás hátára állva néz be a betyárok házába. A téma azért is volt szerencsés választás, mert ezt a történetet szinte mindenki ismeri, nemzetiségre való tekintet nélkül.

Míra alkotása méretében és technikai megvalósításában is kiemelkedett a mezőnyből: a versenyzők többsége ebben a cukrászartisztikai kategóriában inkább kisebb, akár miniatűr elemeket felsorakoztató művekkel nevezett. Míra elmondta, egyedül nem lett volna képes elérni ezt a szintet, ehhez a cukrászda támogatására volt szükség, a felkészülés nehéz pillanataiban mindig kapott jó szót, biztatást. Az alkotási folyamatban Pintér Zsolt, a Kokó Cukrászda ügyvezetője, cukrászmester többször adott olyan külső nézőpontot, amely továbblendítette az alkotói holtpontokon. A verseny előtti utolsó napokban már éjt nappallá téve csinosította az alkotást, hogy az a legtökéletesebb legyen. Ahogy az eredmény visszaigazolta, minden befektetett munkaóra megérte.

Pintér Zsolt elmondta, nagyon büszkék erre az elismerésre, és nagyon örülnek neki, hogy együtt dolgozhatnak Mírával, aki rendkívül alázatos és tehetséges a díszítőcukrászatban. Hozzátette, az elismerés tovább növeli a cukrászda presztízsét és elismertségét is. Ahogy a korábbi versenyekből, úgy ebből is nagyon sokat tanultak, például egy következő, hasonlóan nagyszabású versenyre az alkotás „tálalásában” – például a háttérben és a megvilágításban – igyekeznek továbblépni. Az ügyvezető arról is beszélt, a korábbi versenyekhez képest, amelyeken részt vettek, ez volt a legprofesszionálisabb szervezésű. A versenynek otthont adó helyszínen fesztiválhangulat uralkodott, az érdeklődést pedig jól mutatja, hogy a látványos show-elemekkel tűzdelt megnyitón több ezren vettek részt.