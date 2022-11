A rendezvény elején Bauer Bence, az intézet igazgatója elmondta a szervezet létrehozásának az okait, valamint misszióját és beszélt arról is, hogy az utóbbi időszak német, illetve magyar jelenségeit szeretnék szakmai tudással megérteni, a félreértéseket tisztázni. Ezért mindkét országról jelentetnek meg kiadványokat, rendszeres hírleveleket, szerveznek fórumokat még Németországban is és hívnak német előadókat Magyarországra. Jelenleg Európa hatalmas kihívással néz szembe az egymással versengő szuperhatalmak, az erősödő globalizáció és migrációs nyomás alatt. Meg tud-e erősödni a kontinens, vagy lemondhat világpólus szerepéről?

Az előadó a kultúrák harcának tanulmányozója, több egyetem oktatója, a tudástranszfer működtetője például azzal, hogy a volt német keleti tartományok közszolgáit képezte, vagy felvételiztetője volt a Szabaddemokrata Párthoz közeli Friedrich Naeumann Alapítványnak. Friss kiadványának címe: Selbst Behaptung Warum Europa und der Westen sich begrenzen müssen (Önérvényesítés, Miért kell Európának és a Nyugatnak önmagát korlátoznia), célja pedig hidat építeni Magyarország és Németország között. Ugyan miért van erre szükség? – tehetnénk fel a kérdést a két nemzet hagyományos kapcsolatait nézve. A válaszhoz nem is kell nagyon mélyre ásni, csak visszamenni pár évet az időben. Erről szólt a német nyelvű előadás.

A kötet címlapján az isztambuli Hagia Szophia (Kék mecset) látható Isztambulban. Hajdan bizánci építésű ortodox bazilika volt, ám Konstantinápoly oszmán kézre kerülésétől mecsetként funkcionált, ma is az. Ez lenne Európa jövője is? Ha figyelmesen követjük a 2015-ben és azóta zajló történéseket, azt látjuk, hogy a Közel-Keletről megindult – Magyarországon is végigvonult – áradat úgy lepte el Németországot, hogy ott a határokat máig nem zárták le. Az előadó szerint a németek, akik lélekszámban a világ lakosságának mindössze egy százalékát képviselik, mégis a világot akarják megmenteni, akár a saját önfeladásuk árán is. Egyetlen ország sem képes ennyi embert befogadni, azért sem, mert egyes németek sem tudják kifizetni a rezsiszámlát, és ezt a társadalmi réteget figyelmen kívül hagyni vétek. Másrészt, bár sokféle integráció létezik, a betódult idegen tömeg sem a befogadók nyelvét, sem a kultúráját nem ismeri, a többség nem is törekszik rá. Idén újabb milliós tömeg érkezett Ukrajnából, a Közel-Keletről, pedig ott már nincs háború, és továbbra is érkeznek az afrikai bevándorlók.

Világprobléma a migráció, kevés ország tudja kezelni, például Ausztrália. Ezzel szemben Európában, de Amerikában is valamiféle pótvallás alakul; a benne hívők a naiv globalizmus jegyében arra törekszenek, hogy a világ gondját oldják meg a saját nép érdekeinek ellenében is – pedig az önérvényesítés ősi feladat. Az előadó szerint Magyarország, Lengyelország, Csehország sokkal jobban kezeli a kérdést, amikor nem a befogadást szorgalmazza, hanem azt, hogy a gondokon helyben kell segíteni. Persze az is kérdés, mi lesz a válsággócokba juttatott segítség sorsa, eljut-e az a rászorulókhoz?

Pillanatnyilag egy tény biztos: egyre több német vándorol Magyarországra, mert sokan vannak, akiknek az egyedi morál, erkölcs van olyan fontos, mint az egész közösségé.