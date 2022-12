Beszédében szólt az idei év időjárásáról, kiemelte annak szélsőségességét. Mint elmondta, az aszályos, száraz időjárás ellenére rendkívül jó minőségű borokat készítettek. Köszönhetően ez a ritka természeti adottságoknak, valamint a meszes, agyagos egyedi talajnak.

Csali János a világ sok részén munkálkodó és évszázadok óta dolgozó magyar borászokról is említést tett, méltatva erőfeszítéseiket. A legnevesebb Haraszti Ágoston, aki Kaliforniában alapított borászatot, az ottani Sonoma-völgyben telepített szőlőt először, borászatában világszínvonalú borokat készített. Jelenleg a borászok zarándokhelye.

Magyar borászok tevékenykednek Dél-Afrikában is, Gál Tibor borászatában egyedi technológiát honosított meg, fahordóban erjesztik a bogyózott szőlőt. Az általa készített, kitűnő minőségű borok 18-19 évesek és ötcsillagos minősítést kaptak, ezáltal a többi régióban is jó hírük van a magyar borászatoknak.

László Gyula tevékenysége ugyancsak kiemelkedő, ő vezette be a fahordós érlelést. Magyar és francia tölgyfát használnak, mert az ottani tölgyfa nem alkalmas hordókészítésre, nincs meg a megfelelő klíma, nincs hideg, amely a fa rostjait megkeményítené. Az ottani próbálkozásoknál a termék sajnos kifolyt a hordóból.

Pongrácz Dezső vezette be a hagyományos palackos érlelésű pezsgő készítését Dél-Afrikában. Tiszteletére 1990 óta kapható a nevéről elnevezett, rendkívül jó minőségű Pongrácz-pezsgő. Dolgozószobája emlékhely, ahol kis létszámú csoportoknak mutatják be pezsgőiket. Borászatuk külön érdekessége, hogy bemutatják a Napóleon idejéből származó karddal való pezsgőbontást. Ezek a híres emberek vitték Magyarország és a borkészítés jó hírét a nagyvilágba.

A polgármester a János-áldás történetéről is megosztott néhány gondolatot, majd a Magyar Katolikus Lexikonból idézett. Aszerint a zalai Lesencenémetfalun, Reziben, Pölöskefőn, a baranyai Hosszúhetényben karácsony este egy üveg bort az asztalra tesznek, de nem isznak belőle. Ez az angyalok bora, ezt viszik el János napján megszenteltetni. Azt követően a család minden tagja iszik egy kortyot belőle, majd orvosságul teszi el. Azt tartják, hogy különösen a fülfájásra használ.

Az eseményen Stadler László Dezső atya megáldotta az új borokat, a vendégek jó hangulatú beszélgetés mellett kóstolták meg azokat.