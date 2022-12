Udvardy György érsek ünnepváró gondolataiban elhangzott, jó látni, hogy mennyi mindennel foglalkozik a főegyházmegyei karitász, akár saját kezdeményezésből, akár együttműködve az országos programokkal. – A helyi csoportok képesek végrehajtani azokat a feladatokat, amelyek elénk állnak. Nemcsak feladatvégrehajtókról beszélünk, hanem sokkal inkább olyan emberekről, olyan munkatársakról, akiket megérint Jézus Krisztus megtestesülésének a titka – fogalmazott az egyházi vezető. Szerinte ugyanis, ha nem ezt az isteni gesztust akarjuk jelenvalóvá tenni, akkor valamiféle jótékonykodásról, jókodásról beszélhetünk, amiben akár még benne lehet sok esetben saját lelkiismeretünknek a megnyugtatása is, de... – A lehajoló gesztust szeretnénk megvalósítani, mégpedig éppen a karácsony misztériumából tanulva, a megtestesülésnek a gesztusával megvalósítva ezt – hangsúlyozta az érsek. – Itt vagyunk az Isten és az ember drámájánál, itt vagyunk az emberi élet drámájánál, ami gyönyörű, és mégis valami elrontja. Mert ott van a törékenység, az esetlegesség. Ott van a betegség, a szegénység, a magány, az üldöztetés és mindaz, amit láttunk saját életünkben és környezetünkben.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

Úgy fogalmazott, nem tudunk minden nehézséget, minden bajt, minden szenvedést megoldani. – Ha erre vállalkoznánk, rosszul tennénk. De éppen a megtestesülés gesztusából, az élet realitásában ezt szeretnénk megtenni – mondta Udvardy György. – Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a jóra való törekvés, az mindig közösség Istennel. Nem tudjuk, hogy milyen lesz a jövő, de az biztos, hogy az Isten benne van a jövőben, már most.

Sebestyén József, a házigazda Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola rektora is szólt az ünnepségen a vendégekhez, majd Szijártó László igazgató a Veszprém Főegyházmegyei Karitász idei tevékenységéről számolt be. A rendezvényen mások mellett részt vett Écsy Gábor, a karitász országos igazgatója is.