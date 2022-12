Péntek reggeltől a Veszprém megye több pontján a lehullott hótól, havas esőtől csúszóssá váltak az utak - írja oldalán a katasztrófavédelem.

Figyelmeztettek, a gépjárművek úttartása a téli időjárásra felkészítve is bizonytalanabb az ónos esőzésben, a hóval borított, vagy nedves úttesten. A féktávolság megnő, a látótávolság pedig csapadékos, ködös időben jelentősen csökken.

A katasztrófavédelem fokozott figyelemre inti az autósokat annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. Alkalmazkodjanak a megváltozott út- és látási viszonyokhoz! Fontos, hogy a járművezetők helyesen válasszák meg a sebességet, és a gyalogosok is ügyeljenek arra, hogy ne lépjenek le óvatlanul az úttestre. A havas, ónos esőtől csúszós, lefagyott út- és járdafelületeken ugyanis nemcsak az autósoknak, de a gyalogosoknak is fokozott figyelemmel és óvatossággal, körültekintően kell közlekedni.

Néhány tanács a biztonságos téli közlekedéshez:

- Mindig a téli útviszonyoknak megfelelően induljon el, közlekedjen!

- Téli gumiabroncsai állapota mellett ügyeljen arra, hogy a fényszórók és az ablaktörlő lapátok megfelelően működjenek!

- Töltsön téli ablakmosó folyadékot kocsija tartályába, ellenőriztesse a fagyálló folyadékot, és tartsa elérhető helyen a jégkaparót, jégoldót!

- Indulás előtt mindig tisztítsa le teljesen a szélvédőt és az ablakokat, hogy ne zavarja semmi a kilátásban, tájékozódásban!

- Járművébe tankoljon annyit, hogy megnövekedett menetidő esetén is elegendő üzemanyaga legyen!

- Mobiltelefonja akkumulátora is legyen feltöltve!

- Ha hosszabb útra indul, készüljön úgy, hogy egy elakadás se okozzon meglepetést. Érdemes pokróccal, hólapáttal, innivalóval és némi élelemmel felkészülni az útra. Tartalék meleg öltözet, lábbeli is jól jöhet.

Nagyon fontos, hogy indulás előtt tervezze meg az utazását, tájékozódjon az út és meteorológiai viszonyokról a met.hu, illetve az utinform.hu oldalakon. Ezek mellett pedig mind a közúti közlekedés során, mind a meteorológiai előrejelzésekben is számíthat a VÉSZ nevű mobiltelefonos alkalmazásra, mely applikáció használatával friss ismeretekhez juthat lakóhelye, úti célja által érintett területek, figyelt útvonalak, megyék, vagy akár az egész ország aktuális helyzetéről, balesetekről, vagy a meteorológia által kiadott figyelmeztető és riasztási jelzésekről.

Ha valaki bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.