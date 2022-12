Az alacsony küszöbű férőhelyek is nyitva vannak, ugyanakkor az utcai szolgálat a közterületen élőkkel rendszeres kapcsolatot tart. A teajárat heti három alkalommal működik. A szolgálat munkatársai ebben az időszakban a közterületeken fokozattan vannak jelen. Mindezek mellett 24 órás telefonügyelet keretében krízisautó-szolgálat is működik, ahol várják a hívásokat, és szociális krízishelyzeteket igyekeznek megoldani.

– Az ünnepi készülés intézményeikben kiemelt időszak – hangsúlyozta Szaller Péter.

Ekkor programjaikat is igyekeznek úgy szervezni, hogy meg tudják élni a lakók az ünnepet. Vannak olyan programjaik, melyek a lelki töltekezést segítik.

A szeretetszolgálat hajléktalanokat segítő intézményeiben közel 160 ember éjszakázik bent Veszprémben. Mindenütt tartanak karácsonykor programot, amely a szeretet, és az összetartozás ünnepe, ám az általuk segítetteknek gyakran pont ebből a kettőből jut kevesebb.

– Ebben az időszakban legfontosabb feladatunk éppen ezért a közösség, a közösségi értékek képviselete, az egymás felé fordulás, a nyitottság erősítése. – tette hozzá a szakember. – Érezzük mi is, hogy ilyenkor kevesebb a konfliktus lakóink között, jobban odafigyelnek egymásra az emberek és jobban meg tudják élni az ünnep szellemét.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza munkáját hatvan főállású dolgozó segíti a városban. Az ellátottak száma 250–270 fő körül alakul: ebben a létszámban benne vannak az intézményekben segített emberek és azok is, akik az utcán élnek, vagy nem lakásnak minősülő helyen, de a szeretetszolgálat utcai szolgálatával tartanak kapcsolatot.