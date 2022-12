Kocsis Tamás plébános köszönetét fejezte ki a híveknek, hogy nemcsak az alsóiszkázi, hanem a falu másik két temploma is mindig rendezett. Elmondta, hogy a felújításra közel tizenhárom és fél millió forint pályázati forrást nyertek. A teljes költség megközelítette a 14 millió forintot, ezért az állami támogatáshoz a közösség és az önkormányzat is hozzátett, hogy befejeződhessen a felújítás. A plébános úgy fogalmazott, hogy isten házát mindig tisztelik a hívők és mikor megújul egy templom úgy a lelkek is megújulnak.

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy kettős ünnep van Iszkázon, hiszen nemcsak a templom toronysüvegének megújulását, hanem advent második vasárnapját is ünneplik a helyiek. Húsz római katolikus templom tudott megújulni a környéken állami támogatás segítségével – mondta Kovács. Beszédében a település lakóinak összefogását és erőn felüli teljesítményét hangsúlyozta, hiszen ők teremtették elő a felújítás hiányzó összegét. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a közösségnek, a családnak összetartó ereje van, amit a mai világban értékként óvni kell. Kifejtette, hogy veszély fenyegeti a társadalmakat, hiszen a globális világ rohanó fogyasztókat akar nevelni az emberekből. Felhívta a figyelmet az advent egy másik üzenetére, miszerint ne egy elidegenedő társadalom legyünk, hanem tartsuk meg a családi, az egyházi és falusi közösségeket. Az együttműködés képes megtartani ezeket az értékeket, amelynek eredménye a templom toronysüvegének megújulása is.

Udvardy György veszprémi érsek arra hívta fel a figyelmet, hogy az együttműködés formáit kell keresni, azért, hogy legyen értékes az életünk. Hozzátette, hogy a templomnak jel szerepe is van, azt jelzi, hogy egy közösség önmagáról tud gondoskodni, ami az iszkáziaknak sikerült. Továbbá háláját fejezte ki minden támogatásért.

Cseh József polgármester örömét fejezte ki, hogy a községben számos megújuló építmény között most már az alsó-iszkázi templom tornya is helyet kapott. Megköszönte a támogatást a kormánynak és hozzátette, hogy az iszkázi önkormányzat is minden évben igyekszik támogatni az egyházközösséget, és tette ezt most is a templomtorony megújításánál. Elmondta, hogy jelenleg is folynak felújítási munkák a közép-iszkázi temetőben, valamint új ravatalozó és urnaház épül szintén pályázati segítséggel.