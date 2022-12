Az idei utolsó piacnapon beszélgettünk a szervezőkkel, akik felidézték a kezdeteket. Hosszú jogi előkészítés után a májusi nyitás forgalma minden várakozást felülmúlt. Olyan magától értetődően vették birtokba a vásárlók a piac területét, hogy még az ünnepélyes megnyitó is elmaradt. De aztán erős visszaesés következett. Nagyon kevés termelő érkezett a környékről, néha csak öt-hat árus volt a vásártéren. Ez pedig visszavetette a vevők kedvét is. Mindenki abban bízott, hogy szájról szájra száll a helyi termények és a zirci városközpontban nyílt új lehetőség híre. A szervezőkkel sokan barátságot kötöttek, személyiségük varázsa is egyre többeket vonzott és az a légkör, amit teremtettek, ők pedig kitartóan tették a dolgukat. Találtak rá jogi megoldást, hogy ne csak kistermelők lehessenek a piacon, hanem például kézművesek is, és havonta egyszer kedves rendezvényeket tartottak. Éjszakai piacot, íjász- és kovácsbemutatót, a kenyér- és süteménysütő-versenyt szerveztek, a gyerekek jó kedvéről akadálypályák, fejtörők, játékok révén gondoskodtak.

Így azután egyre többen odataláltak a fedett vásártérre, a Penny áruház parkolója mögött. Beérett a közös munka gyümölcse és a kerteké is, egyre több termény közt lehetett válogatni. Elkezdett egyenletesen növekedni a vásárlók száma, a zirciek szombat reggeli rituáléjává vált a piacozás. Állandó a kínálat, több árus rendszeresen kínálja portékáit, hetente vagy kéthetente jönnek, de mindig széles a választék.

– Ha egy-egy piaci napon valamelyik árus hiányzott, akkor a vevők egyre inkább nem a húsost, a zöldségest, a savanyúságost, a sajtost, a tejest vagy a mézest keresték, hanem Laci bácsit, Tibit, Violát, Attilát, Julcsit, Ágit, Krisztiánt és Erikát. Itt személyesen adják át azt a terméket, amit gondos kétkezi munkával, személyesen készítettek, s gyakran a bolti árnál is olcsóbban. Így az első szezonunk végén azt mondhatjuk, hogy nemcsak bejáratnunk, megszokottá tennünk sikerült a piacot, nemcsak stabil eladói és vevői kört sikerült felépítenünk, hanem szlogenünk álomból valósággá vált: a zirci piac tényleg a vidéki ízek és kapcsolatok szerelmeseinek találkozópontja. Nem csak áruk pénzre cserélésének helyszíne. Sokaknak tartozunk köszönettel ezért. Lelkes rajongásért, őrült ötletekért. Jövő tavasszal velük folytatjuk, termelőkkel, törzsvevőkkel, megújult formában. Addig a piac internetes felületén keresztül érhetők el az árusok – szögezték le a szervezők.