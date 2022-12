Bali Józsefné Dancsó Irén Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz–rajz szakán általános iskolai tanári diplomát szerzett. 1970 júniusában államvizsgázott. Mindig jó szívvel és hálával szólt a küldetéses útján elindító tanárairól; a rajz tanszékről Cs. Patai Mihályt és Fischer Ernőt, a vizuális művészeti nevelés meghatározó mestereit említette. Sokat tettek azért, hogy a tanári munkavégzés párhuzamában kiállítóként is sikerrel művelhette a képzőművészetet. Pápa közelében, Ugodon kezdte el pedagógusi pályáját, itt tanított négy éven át férjével, Bali Józseffel. Később Veszprémben, a Dózsa György Általános Iskolában napközis nevelőtanárként dolgozott. Mint tantárgyi oktató-nevelő a 2. sz. Forfa iskolában hívta fel magára a megye szakmai közösségének és szakfelügyelőjének a figyelmét. 1982-ben a Cholnoky-lakótelep új iskolájában rajz szaktantermet hozott létre. Szakmaspecifikus igényeknek kiválóan megfelelő műhelyt alakított ki maga körül, olyat, amilyet a reformpedagógia, az új típusú rajzi analízis országos megvalósításában jeleskedő szegedi alma materében látott. Megbecsülést szerzett mindkét szakterületének művelésével a megyeszékhely pedagógiai munkaközösségeiben és a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett továbbképzéseken.

Rajz–vizuális nevelői megvalósításai érzékletességeikben és gondolatiságukban egyéni hangvételűek voltak, de a formanyelvi konvenciókat mindig szem előtt tartotta. Elméletigényes gyakorlataiban, ábrázolás- és kifejezéstechnikai feldolgozásaiban az érzékelés- és alkotás-lélektani tudnivalókat követte. Személyiségtisztelő pedagógiája, rajzi, színbeli analíziseket, asszociációkat követő tanári magatartása kitűnő önkifejezési lehetőségekhez juttatta tanítványait. A képi ismeretszerzésben nagy jelentőséget tulajdonított a kézi modelleknek, a tapasztalásnak és az impresszív-expresszív észleleteknek. Találékonyságot éltető módszerei, sikereket hozó óravezetései kedveltté tették „Irénke nénit” diákjai körében. Megbecsülés és tisztelet övezte a tantestületben is. Az e sorokkal tőle búcsúzó kollégája, mint egykori megyei rajz szakfelügyelő, vezető szaktanácsadó és országos szakértő kitűnő tanári megvalósításokat őriz emlékezetében Bali Józsefné Dancsó Irénről, a rajz tanórai és szakköri valamint a pályázati eredményeiről.

Irénke világosan látta a mindenkori rajztanári tennivalókat, kiemelten a művészetpedagógiát. Tudta, hogy a művészeti nevelés megnevezése helyett célravezetőbb a művészettel nevelést előnyben részesíteni. Helyesen látta, hogy amikor a szabadkézi rajz, a számítógépes grafika, a látvány- és látomásfestészet, a figuratív-nonfiguratív ábrázolások és kifejezések; a tudományos és műszaki-technikai, a köznapi és művészeti vizuális közlések felerősödve vesznek részt az életünkben, akkor csak a mindezt átfogó rajztanítással, a vizuális nyelvi kommunikációval érhetjük el céljainkat. Bali Józsefné a tantárgyi megnevezésben is azok mellé állt, akik a tantárgyat vizuális nyelv és művészetként kezelték, beleértve a plasztikai alakításokat is. Kritikusan szemlélte az önjelölt „művésztanárok” sokasodását, Ő rajztanárnak tartotta magát, aki többrétű vizuális feladatok elvégzésére hivatott. Elsietettnek tartotta a művészeti tehetség idő előtti hangoztatását általános iskoláinkban. Jól tudta, hogy a képzőművészeti tehetség ismérvei csak a 17-18. életévben érhetők tetten…

Bali-Dancsó Irén szeretettel említette mindenkor osztályfőnöki megbízatásait is. 2007-ben véget ért a sok szép és igaz, természetes és jó produktumot felmutató tanári korszaka. Alkotói időszaknak tekintette a rá következőket is; művészettörténeti kérdések foglalkoztatták, a tervezőgrafika műfajai közül tudományos és irodalmi illusztrációkat készített, a szálfinom vonalkázásokból álló grafit- és tollrajzok álltak hozzá legközelebb. Ötletekben és grafikai szépségekben gazdag ex-librisekkel lepte meg barátait, kedves ismerőseit. Ezeket a magas- és mélynyomású sokszorosított lapocskákat több kiállítás közönsége is láthatta.

Érdemei elismeréseként kitüntették a Veszprém Megyéért Érdemérem ezüst fokozatával, a Pro Meritis- és a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel. Jelentős egyéniség hunyt el, Veszprém megye rajz–vizuális nevelőtanárai között a legkiválóbbak egyike volt és marad is Bali Józsefné Dancsó Irén Mária. Alkotói szerénység jellemezte és hittel tartott hivatástudattal vezette tanítványait. Búcsúztatása december 21-én, szerdán 15 órakor lesz a pápai Kálvária temetőben.

Szűcs István Miklós

okl. képzőművész, középiskolai tanár