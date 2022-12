Benedekffy Katalin énekművész, operaénekes, színész. Több műfajban otthonosan mozog. Népdal- és nótaénekes, operaénekes, operettdíva, ám szívéhez az áll legközelebb, ha templomokban, hangversenytermekben énekelhet szakrális műveket. Székelyföldön, Nagygalambfalván született, tizenkilenc éves kora óta él Budapesten. Sokoldalú tehetség, az ország számtalan teátrumában szerepelt. Végigturnézta a világot Európától az Egyesült Államokig. Jelenleg a Budapesti Operettszínházban és a Kolozsvári Operában játszik.

Benedekffy Katalin a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tavaly könyvet írt, éppen egy éve jelent meg. Az Egy csipetnyi Erdély – Legendák-mesék-ízek világa című kötet tájegységekre bontva (Udvarhelyszék, Csíkszék, Háromszék, Marosszék, Közép-Erdély) mutatja be az olvasónak azt a vidéket. Külön egységként szerepel a könyvben az Együtt élő népeink fejezet. Az operaénekes maga gyűjtött több anyagot ehhez a munkához. A tájegységekben élő idős emberek mesélték el neki a szőttesek titkát, a mondókák, népdalok keletkezését. A kiadvány részeként megjelenő CD-melléklet a tájegységek zenei világát mutatja be.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

A rendezvényen Benedekffy Katalin mesélt a kötet születéséről. Diplomadolgozatát is hasonló témában írta, egy film is született belőle. Azt gondolta, érdemes volna továbbvinni az ötletet, a pandémia bezárt időszaka lehetőséget adott az írásra. Nagyon sok anyaga lett, az otthonról, szülőföldjéről hozott élményeit, hagyományokat, legendákat, mondókákat írta meg, székely gyökereiből táplálkozott. Kányádi Sándor anyagaira is épített, családja támogatásával. Az előadó mesélt nagybátyjáról, aki közvetlen, okos, bölcs ember volt, történeteit mindig örömmel hallgatta. Többször léptek fel együtt; unokahúga gyermekként sokszor szavalta nagybátyja verseit, később gyakori vendég volt a költő szerzői estjein, operaáriákat énekelt. Benedekffy Katalin lelkesen beszélt ezekről a fellépésekről. Úgy fogalmazott, áldás, hogy Kányádi Sándor családtagja, tőle tanulhatott. A könyvbemutatón egy Kányádi-verset is előadott, az Üzenet pásztortűzhöz estéli szállásra címűt. Azt mondta, a megjelent Egy csipetnyi Erdély című könyv az élete, már volt értelme az életének, de ettől még nem tartja magát írónak.

A program házigazdája, Varga Róbert újságíró kérdésére, hogy melyek életének mérföldkövei, az előadó úgy válaszolt: az, amikor tizenkilenc évesen Magyarországra érkezett, és amikor a klasszikus éneklés, az opera műfaja felé fordult; nagyon sokat köszönhet Hamari Júlia operaénekesnek. A könyvbemutatón elhangzott két székely népdal is.

A program végén a kötetből Kántorné Pólus Ibolya felsőörsi református lelkipásztor olvasott fel egy részletet, végül Varga Gyöngyi Áldáskönyvéből egy karácsonyi áldást.