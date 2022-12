- December 28-án nyitottunk, ahogyan azt a törvény is előírja, és 31-én este 8-ig vagyunk nyitva - mondta a Veszprém belvárosi elárusítóhelyen Czellár Levente pirotechnikus. - Tapasztalataim szerint az esztendő utolsó napjára hagyják az emberek a vásárlást.

Kérdésünkre arról is beszélt, hogy 2020 óta ezt az iparágat nagyon keményen sújtotta a válság, ami az idei évre megháromszorozódott, ennek ellenére úgy érzi, konszolidáltnak tekinthető árakkal dolgoznak, és olyan kalkulációval számoltak, ami még elfogadható lehet.

- Az, hogy mennyit költenek az emberek, változó, de olyan 8 ezer és 15 ezer forint környékén vannak a vásárlások - fogalmazott. - Az is tény, hogy a vevők inkább többfajta terméket vesznek. Kisebbekből, olcsóbbakból állítják össze a szortimentet, ritka az egy-egy darab, azaz szeretnének vele foglalkozni, szórakozni, amennyire lehet.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Rakéták, bombák, római gyertya és sok más. Mi most a népszerű? - kérdeztük a szakembert.

- Kettéosztanám: vannak a játékos termékek, amit a családosok visznek. Ezek 350 forinttól 1500-2000 forintig vannak a palettán - mondta. - És van maga a tűzijáték, ami úgynevezett bombettatelepekből áll. A belépő, kezdő telepekből 4 ezer forint a legolcsóbb.

Czellár Levente felhívta a figyelmet arra, hogy 14 esztendős kor alatt nem szolgálnak ki senkit. Szót ejtett felvetésünkre arról is, hogy 2003 óta lehet tűzijátékot vásárolni hazánkban, ők a kezdetektől léteznek.

- Vannak kezdeményezések, amelyek ellene vannak a tűzijátéknak, pedig ez egy szép látványosság. Ha évente egyszer egy estére megfosztjuk ettől az embereket, mi marad? - kérdezett vissza, és hozzátette: minden évben minden vásárló megkapja tőlük azokat a biztonságos működtetéshez szükséges ajánlásokat, amit ha betart a vevő, akkor szerinte szórakozás lesz az este. Ám ha valaki ittasan, felelőtlenül használja, abból baj lehet.

Mindezek kapcsán az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata azt közölte, hogy az első és második pirotechnikai osztályba sorolt tűzijátékokhoz egész évben hozzá lehet jutni, de a harmadik osztályba sorolt termékek csak december 28. és 31. között vásárolhatók. A harmadik osztályba sorolt tűzijátékok december 31-én 18 óra és január 1-jén 6 óra között használhatók, ehhez engedély nem kell. Azt is közölte az ORFK, hogy a fel nem használt, harmadik pirotechnikai osztályba tartozó, illetve bármely hibás vagy lejárt szavatosságú terméket szilveszter után öt napon belül vissza kell vinni a forgalmazónak, aki köteles azt térítésmentesen visszavenni. Az első pirotechnikai osztályba tartozó termékeket 14, a második osztályba tartozókat 16 éves kortól lehet megvásárolni és használni, míg a harmadik osztályba tartozókat csak nagykorúak vehetik meg, figyelmeztettek.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Azt tanácsolták, hogy pirotechnikai terméket csak működési engedéllyel rendelkező árustól vásároljanak az emberek. Felhívták a figyelmet arra, hogy petárdázni, ahogy a korábbi években, idén is tilos, a petárda birtoklása is tiltott. Aki ezt a tilalmat megszegi, és petárdázik, szabálysértést követ el, ami 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, írták a közleményben.