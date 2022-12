Széles összefogás (az Agóra Veszprém Kulturális Központ, a Csikász, a Dózsa, az Őszidő nyugdíjas klub, a Dózsa iskola, a Napsugár bölcsőde és a Vadvirág óvoda) eredményeként összeállt szépséges díszlet, a gyerekek várható fellépése sokakat vonzott az iskola zsibongójába. A városi önkormányzat képviseletét Porga Gyula polgármester, Hegedűs Barbara alpolgármester, Halmay Gábor képviselő jelentette, a katolikus egyházét pedig Szabó János plébános a Szent László templomból. Porga Gyula arról beszélt, milyen öröm tapasztalni, hogy a városi közösségek nagycsaládként működnek, milyen sokan dolgoznak azért, hogy ilyen ünnepen senki se maradjon egyedül. Felhívta a figyelmet 2023-ra, amikor egész évben szükség lesz a fokozott készülődésre, amikor az Európa Kulturális Fővárosa év rendezvényei szintén mindenkinek szólnak. Szabó János atya köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy mivel a szülőket senki sem fogadta be, a Megváltó szomorú helyen, egy istállóban jött a világra. Évről évre most is olyan világba érkezik, amit az emberi önzés, a szeretetlenség, a kapzsiság, a háborúk tesznek hideg, rideg hellyé. Ünnepi kívánsága így szólt: - Tudjunk mindnyájan tenni azért, hogy a mi kis világunk újra a szerethető élet programját sugározza, szolgálja!