Agárdi Attila, a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 9B osztályos tanulója nyerte meg azt a Best in English elnevezésű nemzetközi online angol nyelvi versenyt, amire több mint 22800 14-19 éves diák nevezett be egész Európában 709 középiskolából - közölte az iskola a közösségi oldalán hétfőn este.