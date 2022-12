"Miért ne tenném? Ez nekem nem kerül semmibe és segítek embertársaimnak. Nem nagy dolog, pár percig tart csak és nem fáj – ennyire egyszerű" – fogalmazott az asszony. Azt is elmondta, hogy életében már több mint hatvanszor adott vért. Amikor már az ötven feletti alkalomnál járt, akkor beszélt a felnőtt nagyfiával arról, hogy átvehetné ezt a szerepet tőle. Aztán úgy alakult, hogy miközben gyermeke is rendszeres véradó lett, ő is az maradt. Mindketten segítenek így a vérkészlet folyamatos biztosításában. Magyar Lászlónéval, Anikóval, a Vöröskereszt véradásszervezőjével épp ennek nehézségeiről és szépségeiről beszélgettünk a zirci Disznótoros Véradáson, amit idén hetedszer tartottak meg a bakonyi városban. Egy helyi vállalkozó felajánlása révén tudtak kedveskedni az önkénteseknek a finomságokkal. Nincs hasonló kezdeményezés az országban, e téren egyedi a zirci, de sok más módon sikerül a véradásokat megszervezni, népszerűsíteni.

Magyarné azt is elmondta, hogy az ünnepek alatt nehezebb biztosítani a megfelelő mennyiségű vért, de e téren nincs szünet, a baleseteknél, az életmentő műtéteknél erre karácsonykor ugyanúgy szükség van, mint az év más napjain. Ezért ilyenkor fontos, hogy jobban felhívják a figyelmet a véradó alkalmakra. Igaz, hogy sok a jó szándékú ember, aki nyújtja a karját, megvan sokakban e szándék, de mindenkinek sok más tennivalója is akad évvégén. Ezért több a dolga ilyenkor a véradásszervezőknek és nagyon jól esik nekik, amikor tapasztalhatják munkájuk eredményét. Például azt, hogy sokan részt vettek a zirci VII. Disznótoros Véradáson és a napokban Balatonfüreden egy kiszállásos véradáson a tervet duplán túlteljesítették, kétszer annyian jelentek meg, mint amire számítottak az előzetes jelzések szerint, így több mint nyolcvan egység vért tudtak levenni, mert több mint nyolcvanan tartották ezt fontosnak az ünnepek előtt Füreden.

A két ünnep között Tapolcán és Várpalotán is véradó alkalmakon vesz részt Magyar Lászlóné. A tapasztalat azt mondatja vele, sokan szívesen segítenek az életmentés e formájában, de egyre többet kell tenni azért, hogy eljusson hozzájuk a lehetőségek híre, főleg a karácsonnyal és a szilveszterrel összefüggő készülődés idején.