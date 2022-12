Az első tervek szintén nagyívűek voltak: egy autópálya szelte volna ketté a lakótelepet a mai Agóra vonalában, Márton István tervező elképzeléseit később elvetették, a tervezési feladatokat a Győrterv kapta meg. Bár létezett ekkoriban a Veszprém megyei Állami Építőipari Vállalat (VÁÉV), de az építéshez szükséges technológiával nem rendelkezett, így kezdetben a Győr Megyei Építőipari Vállalat szállította a paneleket Veszprémbe, naponta tizenöt teherautóval. Az első ütem a hetvenes évek elejétől – például a Stromfeld utca és környéke – a győri panelekből épült, ezeknek a lakásoknak más a beosztása is, és nem rendelkeznek erkéllyel. Az építkezés több helyszínen párhuzamosan folyt egyszerre, egy időben több épület alapozása és építése folyt. Akad olyan ház is, amely a feljegyzések szerint ötven nap alatt épült fel, köszönhetően a paneltechnológiának. Érdekesség, hogy az első tervekben nem szerepelt négyemeletes házak építése, mert a legfőbb cél az volt, hogy minél több ember lakjon a városrészben. A lakótelep építésének második szakaszában a Haszkovó utca és a mai Jutasi út melletti házak épültek a hetvenes évek végén, míg a harmadik ütem a nyolcvanas évek közepén folytatódott a Március 15. utca és a környező részek építésével. Ezekben a korábbiakhoz képest új elem, hogy nagyobb, hetven négyzetméter feletti lakások is helyet kaptak, és különböző magasságú, négy-, nyolc – és tízemeletes épületek készültek. Nagy Szabolcs kitért rá, a lakótelep presztízse magas volt a korszakban: a melegvízzel és távfűtéssel ellátott épületekbe való beköltözés nagyon sokaknak jelentős előrelépést jelentettek a komfort nélküli vagy alacsony komfortfokozatú lakások után.