Ők ketten nemcsak a bánya, hanem az erőmű építésében és fejlesztésében is részt vettek, így az ajkai ipar fejlődésében meghatározó szerepet játszottak. A domborművek elkészítésének anyagi fedezetét a Bakonyi Erőmű Zrt. biztosította. Horváth Károly nyugalmazott bányamérnök, a múzeum szakmai vezetője köszöntőjében elmondta, hogy a bányászszervezetek csaknem két évtizede elhatározták, hogy a múzeumban emléktáblát állítanak az iparágban kiemelkedőt alkotóknak. Eddig Riethmüller Ármin, Czekelius Günther, Zambó János, Benyó István és Ruzsinszky István tiszteletére készítettek domborművet.

Horváth Károly kiemelte, Borbála az életét adta hitéért, meggyőződéséért, azért is választotta védőszentjévé a bányászok közössége, mert a nap minden órájában, amikor a bánya mélyén dolgoztak, ők is állandó veszélynek kitéve éltek. Személyes helytállásukra, bátorságukra, kitartásukra nagy szükség volt ahhoz, hogy egymással összefogva megvívják a természettel nehéz csatájukat. Sajnos ez a küzdelem nem kevés áldozatot követelt és követel ma is. Erről tanúskodik a múzeum udvarán álló kopjafa talapzatára felírt 184 név is.