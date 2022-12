Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) arról beszélt, az elismerés fontos díjjá nőtte ki magát az évek során, amelyet a jeles zenész díjazottak tovább nemesítettek. Megjegyezte, korábban inkább a színpad előterében állók kapták meg a Hangvilla-díjat, idén azonban egy olyan muzsikust ismertek el, aki kevésbé látványos szerepet játszik, de hiánya azonnal észrevehető lenne egy koncerten.

Bélafi László, a Hangvilla ügyvezetője arról beszélt, befogadó kulturális intézményként színháznak, zenekarnak és kórusnak is otthont adnak, valamint számos programot rendeznek az épület falai között. Hozzátette, a díjjal azokat a zenészeket ismerik el évről évre, akik közel állnak a szívükhöz, zenéjüket, személyiségüket magukénak érzik.

Bélafi László, a Hangvilla ügyvezetője

Fotós: Penovác Károly/Napló

Cserta Balázs jazz-szaxofon és népi fúvós előadóművészről elmondta, szinte minden zenei műfajban otthonosan mozog, számos hangszer – klarinét, fuvola, tárogató, szaxofon, kecskeduda, népi furulya – avatott muzsikusa. A művészt pop, jazz, kortárs és autentikus népzenei formációk tagjaként is hallhatta a közönség, mások mellett színpadra lépett többek között Szirtes Edina Mókussal, Rúzsa Magdival, Bíró Eszterrel, Gájer Bálinttal, Geszti Péterrel, a Jazz+Azzal és Palya Beával. 2007 óta tagja a Modern Art Orchestrának, amely a kortárs magyar jazz és jazz nagyzenekarra íródott kortárs klasszikus zenei darabok bemutatására specializálódott. Az aktív zenélés mellett pályájának fontos eleme a tanítás. 2008 óta a székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jazzszaxofon- és népifúvóshangszer-tanára, 2017 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékén tanít népi fúvós hangszereken.

Cserta Balázs számos hangszer – klarinét, fuvola, tárogató, szaxofon, kecskeduda, népi furulya – avatott muzsikusa

Fotós: Penovác Károly/Napló

Az elismerést, amelyet egy gravírozott darbuka ütőhangszer is jelképez, Bélafi László és Porga Gyula adták át Cserta Balázsnak. Ahogy a korábbi években, úgy a Hangvilla-díjas előadó koncerten is fellép a kulturális intézményben. A Hangvilla-díjat hivatalosan 2023. január 14-én, szombaton 19 órakor adják át az intézmény nagytermében. Az esten Cserta Balázs különböző műfajokban és formációkban mutatja meg sokoldalú tehetségét, valamint fellép a Budapest Ragtime Band. A koncerten a népzene és a jazz mellett több könnyűzenei műfaj is megjelenik. A keddi díjátadó után Cserta Balázs (tárogató, szaxofon) és Szabó Dániel (cimbalom) adott ízelítőt tehetségéből.