– A testvérvárosi kapcsolat megkötésekor célul tűztük ki, hogy szövetségünk ifjúságorientált legyen. Ezt az elmúlt 25 évben sikerült betartani – hangsúlyozta a tanácskozáson Kutasi Csaba, Petrozsény város polgármesterének tanácsadója, aki egyben örömének is hangot adott, hogy az elmúlt három évet meghatározó pandémia ellenére a 2022-es programsorozat ifjúsági, sport és kulturális területeken szinte száz százalékos arányban megvalósult.

Az ülés első felében a delegációk közösen értékelték az idei programok megvalósítását, majd a 2023-as évre tervezett rendezvényeket vitatták meg. A több évtizedes múlttal bíró, hagyományos programok mellett új kezdeményezések is vannak idén a javaslatok között.

– Zömében a petrozsényi és várpalotai gyermekek közötti sport- és kulturális találkozók, illetve a civil szervezetek közötti kapcsolatok vannak túlsúlyban a testvérvárosi együttműködésben, de jövőre szeretnénk mindkét település helyi vállalkozóit valamilyen módon összekapcsolni, ez be is került a 2023-as tervezetbe. Első körben várpalotai vállalkozók utaznak Petrozsénybe, s az ottaniak érkeznek majd hozzánk egy szakmai látogatás erejéig, de az is felmerült, hogy közös vásárt, kiállítást rendezzünk – mondta el kérdésünkre a tanácskozást követően Katona Csaba alpolgármester.

A két település múzeumai közötti kapcsolatok további fejlesztése mellett a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a petrozsényi I. G. Duca Gimnázium közös zenei táborának más művészeti ágakkal való kibővítése is felmerült a tanácskozáson. Mindemellett a felek egyetértettek abban, hogy az ukrajnai háború miatt Európát súlyosan érintő energiakrízissel kapcsolatban egy helyi szintű, kölcsönös tapasztalatcserén alapuló, közös megoldáskeresés is kiegészítő eleme lesz a jövőben két testvérváros együttműködésének.