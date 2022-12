Mindezt a tapolcai Tóth Tibor, okleveles távközlési üzemmérnök fogalmazta meg, amikor munkatársunknak beszámolt arról a beruházásról, ami véleménye szerint alapvetően változtatná meg a város jövőjét, negatív irányba. Mint azt korábban lapunkban írtuk, a tapolcai képviselő-testület az október 28-ai ülésen módosítás nélkül, 8 igen és 3 nem szavazattal elfogadta a naperőműpark-beruházás által érintett területek átminősítéséről szóló napirendi pontot, és egyúttal felhatalmazta a polgármestert a településtervezéshez szükséges háromoldalú megállapodás megkötésére. Eszerint a Tapolcával határos, összességében 160 hektárnyi területen (amelyből a tervek szerint mintegy száz hektárt foglal el a naperőműpark) lévő ingatlanok övezeti besorolása immár nem akadályozza a gigaberuházás elindítását.

- A leendő külföldi beruházónak ez a táj semmit nem jelent, csak egy alkalmas területet céljaik megvalósításához, figyelmen kívül hagyva az itt lakók érdekeit. A "Haraszt" nagyon sokunknak nyújt kikapcsolódási lehetőséget, a város fő zöldövezete, és szerencsésnek mondhatjuk magunkat ezzel a nagy réttel, amit állatok legeltetésére használtak a régmúltban is. Ha a tervezett naperőmű megvalósul, a Tapolcai-medence jellege, összhangja nagymértékben csorbul, elveszti vonzerejét, ipari területté alakul, a várost északról lezárja. A leendő naperőmű hatalmas, Tapolcával közel azonos területet foglalna el, az uralkodó széljárás felől, ami a nyári kánikulában a napelemek sötét felülete által beszívott meleget majd a város irányába fújja. A kivitelező cég természetesen tagadja, hogy bármiféle hatása lenne ennek a település klímájára, de tudományos tanulmányok igazolták, hogy 3-4 fokos hőmérséklet-emelkedésre lehet számítani. Csak az idő tudja ezeket az állításokat igazolni vagy cáfolni, de a beruházó cég semmilyen felelősséget nem vállal a lehetséges anyagi és eszmei károkért. A város ingatlanjainak elértéktelenedése mindenképp borítékolható, ha pedig egy klímaváltozás is bekövetkezik, a város tönkre fog menni - hangsúlyozta Tóth Tibor.

Szerinte egy ilyen óriási napelempark ugyanis táj- és környezetrombolás, ahonnan mindenki menekül majd. - Fontos megjegyezni, hogy gazdasági szempontból sem jelent a városnak előnyt a beruházás. Munkahelyet nem teremt, mert az csak a telepítéshez kell, a jövőbeni karbantartások, javítások csak időszakos munkák, állandó személyzetet nem kívánnak. A bekerített terület őrzését mindenhova látó kamerák és a levegőben pásztázó drónok végzik. Az egyetlen utolsó érv talán az iparűzési adóbevétel lehetne, már akinek ez jobban számít, mint a fent említett veszteségek, de sajnos még ettől is eleshet a város, számos példa volt már erre. Zárójelben jegyzem meg, sokan remélik, hogy nekünk a közeli erőműtől jobb, biztonságosabb, olcsóbb lenne az energiaellátásunk. Ez sajnos tévhit, még a beruházó sem állított ilyet. Felkerestem a polgármester urat, aki látszólag egyetértett a projekt elleni tiltakozásommal. Igaz, a városi lapban már nem jelenhetett meg a véleményem. A kérdésemre persze nem kaptam választ: miért döntött a megvalósítás mellett a város képviselő-testülete? Ami engem illet, ezt nem tudom elfogadni, s minden törvényes lehetőséget megragadok annak érdekében, hogy megmentsem városomat ettől a környezetrombolástól. Tapolcától nem messze, a volt bauxitbánya eleve lezárt területein sokkal alkalmasabb helyet lehet találni ilyen ipari park létesítésre, ami nem tenné tönkre egy nagyrészt idegenforgalomból élő település kincsét, az atmoszféráját. Véleményem szerint a város vezetése törvénytelenségek sorozatát követte el azzal, hogy a lakossági fórumra a beruházó cég ügynökeit hívta meg független környezetvédelmi, ingatlan és tájvédelmi szakértők helyett, akik a felmerülő és lakosságra háruló veszélyeket megfelelően kivizsgálták volna. Ezek után a tervet ellenző helyi képviselők hivatalosan feltett kérdéseire nem érkezett válasz, ráadásul az adófizetők pénzén fenntartott helyi médiában a mai napig hírzárlat van, így sajnos a lakosság többsége azt sem tudja, mi történik a hátuk mögött. Írtam már ombudsmannak, ha kell, aláírásgyűjtést kezdeményezek, de még ennél is jobban bízom a hazai törvényekben, illetve azok betartatásában, mivel tudom, hogy sokan nem értenek egyet ezzel a gigaberuházással - szögezte le a tapolcai mérnök.

A Tóth Tibor által kifejtett aggályok kapcsán Dobó Zoltánt, Tapolca polgármesterét is megkerestük. A város északi határában tervezett naperőmű-beruházás ügyében felmerülő kérdésekről úgy vélekedett, hogy azok nagy része szakmai jellegű. - Ezek a kérdések a két alkalommal megtartott lakossági fórumon részletesen megválaszolásra kerültek a témában kompetens szakemberek által. Mindkét lakossági fórumot a helyi média élőben közvetítette, így azok utólag is megtekinthetők, elérhetők online. Szóba került a mikroklíma- változás, a beruházás várost érintő gazdasági előnyei, tájvédelmi, környezetvédelmi kérdések, de a tervezett magánberuházás helyének kiválasztási indokai is. Tóth Tiborral történt személyes találkozásom alkalmával is sajnálatomat fejeztem ki, hogy ezeken a fórumokon ő személyesen nem vett részt, és a Szolnok melletti naperőműparkhoz szervezett szakmai látogatásra sem kísért el bennünket. Beszélgetésünk során egyetértettünk abban, hogy a város számára legmegnyugtatóbb megoldás kell, hogy megszülessen, ehhez viszont elengedhetetlen volt a munkaindító képviselő-testületi határozat. Ez teszi ugyanis lehetővé a szakhatósági vizsgálatok megindítását és tanulmányok elkészítését. Tehát a képviselő-testület nem a magánterületen történő magánberuházás megvalósításáról döntött - hangsúlyozta Dobó Zoltán. - Azt, hogy „a város vezetése törvénytelenségek sorozatát követte el”, határozottan visszautasítom. Szeretném leszögezni, hogy minden, a város vagyonát, lakosságát érintő kérdésben a törvényeknek megfelelően, a szabályzataink, szakmai előírások maximális betartásával - beleértve a lakosság tájékoztatását is - járunk el és jártunk el eddig is és ezután is - tette hozzá a tapolcai polgármester.