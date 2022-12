- Az ünnepi rendezvény az ajándékozásra, az összefogásra szeretné felhívni a gazdasági szereplők és a társadalom figyelmét, hogy napjainkban még fontosabb a karitatív felelősségvállalás. Ezért, aki megteheti, hogy jót cselekedjen, annak időszerű adni és odafigyelni azokra, akiknek nagy szükségük van erre - mondta Szabadics Zoltán, a LUA Resort Balatonfüred tulajdonosa.

Felidézte, 13 évvel ezelőtt feleségével, Évával megalapították a Holnapocska Tábort a hátrányos helyzetben élő gyermekeknek. Kilenc éve szervezik meg a gyógyító tábort, azóta együttműködnek az ország gyermekgyógyászati centrumaival. Szerinte a Holnapocska Tábor hosszú távú működését az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvánnyal való összefogás garantálja.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő köszönettel beszélt a szervezőkről, a Szabadics családról, akik Mikulás alkalmából megajándékoznak hatszáz nehéz helyzetben élő gyermeket, majd aláhúzta a karitatív munka jelentőségét.

Czunyiné Bertalan Judit kormánybiztos méltatta Balatonfüred, illetve a hotel közösségi erejét, az adakozást, Kothencz János, az ÁGOTA Alapítvány alapítójának munkáját, a gyermekvédelmi gondoskodást, majd aláhúzta a család fontosságát és a szeretetet. Utóbbi jellemezte ÁGOTA Falva megnyitását is. (A központot az ÁGOTA Alapítvány hozta létre Bács-Kiskun megyében, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeknek - a szerk.) – A mostani eseményeket szeretet és törődés jellemzi, amire nagy szüksége van a gyermekeknek. Szent Miklós zsákját ne csak decemberben tudjuk telerakni szeretettel - közölte.

- Hatalmas feladat és felelősség, de egyben csodálatos is, amikor valaki arra vállalkozik, hogy szebbé tegye mások életét - hangsúlyozta Takács Szabolcs, Veszprém megye főispánja, majd aláhúzta az együttműködést, az összefogást. Beszélt a megyei kormányhivatal ünnepi cipősdoboz-akciójáról, melyben több mint 300 dobozt töltenek meg ajándékkal, és juttatják el a lakásotthonokban és a nevelőszülőknél élő gyermekekhez. Ezt jövőre Mikulás előtt is megszervezik.