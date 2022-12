A történészt meghívó civil szervezet nevében Fülöp Zoltán, a helyi Fidesz elnöke mutatta be az előadót és a téma fontosságát hangsúlyozva hozzátette: „A huszadik századi magyar történelem a titkosszolgálatok és baloldali hálózatok felforgató tevékenységének megismerése nélkül nehezen érthető.”

Borvendég Zsuzsa bevezetőjében elmondta, Lenint egy hálózati kapcsolatrendszer juttatta hatalomra, és a mai magyar baloldali politikai szereplők felbukkanásával, külföldi támogatásával a közelmúltban itthon is volt ilyen kísérlet. Lenint is amerikai nagytőkések támogatták, akik közös vállalatokat hoztak létre a szovjet kommunisták helyi szervezeteivel. Azt remélték, hogy az orosz természeti kincsek kiaknázásában, a feudális Oroszország modernizációjában rejlő üzleti lehetőségeket kapják cserébe. Ez a modell a bolsevikok hatalomra jutása után közel hetven évvel a modern kori Magyarország gazdaságán is csaknem végzetes sebet ejtett.

A piacvezető magyar informatikai cégek háborítatlanul importáltak tilalmi listás termékeket Moszkva és saját maguk számára, cserébe retorzió nélkül folytathatták veszteséges üzelmeiket a nyugati világgal, túlnyomórészt a mindenkori állam kárára. Hatalmas méreteket öltött a rendszerváltás előtti két évtizedben a külkereskedelmi cégek vezetőinek pénzlenyúlása. Egy brit kutatás szerint 1980 és 2010 között 242 milliárd dollár vándorolt ki offshore számlákra hazánkból. Ez a szám akkora, mint az elmúlt harminc év magyar nemzeti jövedelmének egyharmada. Olyan, mintha a magyar adófizetők minden harmadik évben a kommunista offshore lovagoknak és nyugati segítőiknek ingyen dolgoztak volna – foglalta össze mondanivalóját a történész.