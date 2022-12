– Nagyon örülök, megérdemelte ez a különleges bál, hogy hungarikum lett, így vélekedett Bóka István, Balatonfüred polgármestere. Szerinte, ha bárhol hallanak a bálról, az embereknek Magyarország, a Balaton és Balatonfüred jut eszükbe. – A bál mögött nagy munka áll, közeleg a 200., melynek jó felvezetése lehet a kitüntető cím, fogalmazott. Molnár Judit képviselő, a Balatonfüred Városi Értéktár Bizottság elnöke felidézte, az első helyi érték kulturális örökség kategóriában az Anna-bál volt, Cserép László önkormányzati osztályvezető felterjesztésére. Az esemény később megyei érték lett, két éve kiemelt magyar értéknek választotta meg a HB. Az elnök örömmel nyugtázta az új címet, melyért szakemberekkel együtt nagyon sokat dolgoztak. A felterjesztést érintő anyagot ugyanis kiegészítették a bál épített és természeti környezetével, kísérőprogramjaival. – Nagyon boldog vagyok, mert úgy gondolom, hogy ez egy különleges rang, érték, ami idegenforgalmi vonzerővel is bír.

Töreki-Vörös Ibolya, a Veszprém megyei kórház főigazgatója, aki férjével, Töreki Sándor országos rendőrfőkapitány-helyettessel miden évben részt vesz a bálon, kiemelte: – A tradíciók és a hagyományok megőrzése a nemzeti kultúra fontos részét képezik. Így vagyunk az Anna-bállal is. Magyarságunkra jellemző, egyedi és különleges. Évről évre megrendezve olyan értéket teremt, amit jó megélni és jó átadni. A múltban gyökerezik, a jelenben tanít, s figyelmeztet bennünket, hogy a jövőben is emlékezzünk azokra a polgári értékekre, amit képvisel. A folytonosságon túl az Anna-bál közel 200 éve olyan esemény, mely a felhőtlen szórakozás mellett hagyományaink őrzésére és továbbvitelére figyelmeztet bennünket. És ami fontos, olyan jó megélni! Méltán került a hungarikumok sorába!

Böröcz István, a füredi turisztikai egyesület elnöke és a helyi jachtklub ügyvezető igazgatója szerint óriási dolog az elnyert cím, mert tisztán magyar indíttatású a bál, nagyon régi hagyományokkal, szép gondolatokkal. Kivételes eleganciát képvisel megjelenésében, az étkezésben, a herendi készlettel, a nyitótáncokkal. Erre az eseményre mindenki készül, vannak, akik az életben egyszer szeretnének eljutni oda. Olyan esemény, amit mindenki megtisztel az öltözékével. Sok fiatal lány álma teljesül azzal, hogy ott lehet a bálon. Az esemény rangját emeli a herendi porcelánból készült Kiss Ernő-díj. – A bál az egész világon híres, sok pozitív visszajelzést kapunk távoli országokból is, mondta. Simon Attila, a bál állandó résztvevője és a támogató Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója nagy örömmel nyugtázta a hírt. Több évtizedes partneri kapcsolat fűzi a manufaktúrát Balatonfüredhez kulturális, művészeti, társadalmi téren. Mindennek rangos eseménye az Anna-bál, amely mára a bál szépeinek járó díjak, a hölgyek nyakába kerülő porcelánszívek, az étkészlet és a Kiss Ernő-díj révén összeforrt Herend nevével.

Suta Mónika ékszerház-tulajdonos, a bál állandó résztvevője és támogatója szerint időszerű volt már, hogy ezt a rangos eseményt elismerjék, és méltó helyére kerüljön. – Hadd tudja meg a világ, hogy Magyarországon nemcsak a pirospaprika és a kalocsai minta létezik, hanem ez a nemes füredi esemény is, ami tradíció, szép szokás, az értékek átadásáról szól. Egy est, ahol a kulturális, a gazdasági élet képviselői megjelennek, együtt ünnepelhetnek. Az ajkai Steinhausz Andrea, aki 1994-ben lánynevén Mahelszky Andreaként, elsőbálozóként volt a bál legszebb hölgye, azt mondta, nagy boldogság töltötte el a szívét, amikor olvasta a ragyogó hírt. – Nemcsak boldog, de nagyon büszke is vagyok, hiszen korábbi Anna-bál szépeként mindig is szívügyem volt és marad ez a különleges, egyedülálló esemény. Örömmel látom, hogy a város vezetése mennyire fontosnak tartja a hagyományőrzést, így az Anna-bál fénye, híre, eleganciája mit sem változott az elmúlt évtizedekben. Ez a történelmi örökség, nemzeti érték az egész országnak nagyon fontos, összegzett. A balatonfüredi Horváth Eszter, aki tavaly volt a legszebb, rendkívül jelentősnek nevezte a hírt, mert, mint mondta, a hungarikumok meghatározzák országunkat, nem hagyják, hogy a magyarságunk, a történelmünk, az ország csodái elvesszenek, feledésbe merüljenek. – Részese lenni ennek, mint a 196. Anna-bál szépe, hihetetlen, nagy büszkeséggel tölt el, egész életemben szép emlék marad, vallotta. A bál kivételes élmény, a gyönyörű környezettel, a szép ruhákkal, a herendi porcelánszívekkel a hölgyek nyakában, emlékezett.