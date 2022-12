A rendezvény, akárcsak a többi, közösségi összefogással valósult meg. A települési és a német nemzetiségi önkormányzat, a német nemzetiségi egyesület tagjai mellett a község apraja és nagyja is kivette a részét a feladatokból. Az asszonyok süteményekkel készültek az idősek megvendégelésére, mások műsorral. Csabai Tibor, akit képzőművészként és tanárként ismernek, ezúttal a szakácstudását mutatta meg.

Grőber József polgármester ünnepi köszöntőjében két örömhírt is bejelentett. A Virágos Magyarországért mozgalomban két oklevelet nyertek el. Az egyiket, a Kertörökség elnevezésűt egyedül Magyarpolány kapta, annak bizonyítékaként, hogy a település fejlesztési koncepciója az épített és természeti örökségre épül. A másikkal a főtér kertészeti megoldásait és a Zöld Élet Házát ismerték el.

A polgármester jó egészséget kívánt mindenkinek, majd műsorral és vendéglátással folytatódott a program.

Az időseket műsorral köszöntötték a helyi óvodások, a német nemzetiségi gyermektánckar, Meiczinger Hanna, a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Dalkör, a Magyarpolány Hangja Vegyeskar, valamint a Rozmaring Nyugdíjasklub is vidám énekes műsort adott. Mehringer József harmonikás Győrből érkezett.