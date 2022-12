Ceruzákat elő! 1 órája

Ingyenesen letölthető gyermek foglalkoztató füzet a Közúttól

Idén a Mikulás is hókotróval jár, legalábbis a most megjelent ingyenesen is letölthető, közutas téli színező és foglalkoztató füzetben.

Játékos feladatok várják a gyerekeket Forrás: www.muzeum.kozut.hu

A Magyar Közút kiskőrösi Úttörténeti Múzeumának weboldalán elérhető füzetben a gyerekek nemcsak közutas Mikulást színezhetnek, hanem például megtervezhetik a hókotró útját egy havas labirintusban vagy segíthetnek kiválasztani a megfelelő közutas téli munkaruhát, a nagyobbakra pedig közlekedési táblás sudoku is vár. A Magyar Közút ezzel szeretne hozzájárulni minden hókotrórajongó gyerek (és persze felnőtt) ünnepi hangolódásához. Akinek nem elég a szórakozva tanulásból, azt személyesen is várja a múzeum keddtől vasárnapig, 9 és 16 óra között interaktív múzeumlátogatással és óvodásoknak, valamint kisiskolásoknak tartott kreatív múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. A Magyar Közút kiskőrösi Úttörténeti Múzeuma Közép-Kelet-Európa legnagyobb hengergyűjteményével rendelkezik, ahol az érdeklődők az ókortól egészen napjainkig követhetik végig a közútkezelés rendszerének változásait.

