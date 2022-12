Bővül az üzemidő a főváros felé, elérhetőek lesznek az eddiginél olcsóbb jegyárak, Ajka és Veszprém közötti településeket azonban buszok szolgálják ki a vonatok helyett.

December 11-én lép életbe a MÁV-Volán-csoport új menetrendje. A szokásosan december második vasárnapjára időzített menetrendváltás a vasútvonalak mintegy harmadát érinti menetrendi vagy tarifális fejlesztésekkel, a Volánbusz számos távolsági és helyközi buszjáratának is módosul a menetrendje.

A megyénket átszelő Budapest-Székesfehérvár-Szombathely vasútvonal kapcsán ki kell emelni, hogy a MÁV-Volán-csoporton belüli buszos és vasúti alágazati együttműködés révén Veszprém és Ajka között vonat helyett (20-as vonal) a helyközi autóbuszok szolgálják ki a köztes településeket. A Volánbusz ezen települések vasúti kapcsolatának biztosítása érdekében több, jelenleg is közlekedő autóbuszjárat útvonalát módosítja, illetve meghosszabbítja. A térségben 2023 tavaszán új menetrendi struktúra bevezetését tervezi a Volánbusz. Ennek értelmében Márkó, Herend, Városlőd, Városlőd-Kislőd vasúti kiszolgálása a turisztikai időszak (március 11. és november 1. között) hétvégéire és ünnepnapjaira korlátozódik.

Fontos változás még, hogy a munkanapi, és szombati közlekedési rend szerint, Déli pályaudvarról 5:00-kor induló, Zalaegerszegig közlekedő, és a munkanapi, és vasárnapi közlekedési rend szerint, Zalaegerszegről 19:49-kor induló, Budapestig közlekedő Göcsej InterCity vonatok Öskü megállóhelyen és Hajmáskér állomáson nem állnak meg. Szintén ezt a két települést érinti, hogya vasárnapi és ünnepnapi közlekedési rend szerint, Székesfehérvárról 5:46-kor induló, Veszprémig közlekedő, és a Veszprémből, szombati és ünnepnapi közlekedési rend szerint 21:32-kor induló, Székesfehérvárig közlekedő személyvonatok szintén nem állnak meg.

Bővül az üzemidő a főváros felé és onnan vissza. A Déliből 20:00-kor, ütemes indulással, és megállási renddel indul Ajkáig Bakony InterCity vonat, míg Ajkáról 5:55-kor indul, és a Délibe 7:59-kor érkezik. Új gyorsított személyvonat indul a Déliből 21:00-kor Ajkára. A Déli pályaudvarról Veszprémbe 22:00-kor induló gyorsított személyvonat továbbra is közlekedik.

A hajnali időszakban is bővül az üzemidő: új gyorsított személyvonat indul munkanapokon Ajkáról 4:27-kor, Veszprémből 4:58-kor indul, a Délibe 6:29-kor érkezik.

A regionális forgalomban több vonat viszonylata és indulási ideje változik. Veszprémből 5:58-kor indul személyvonat Celldömölkre, amely Veszprém és Ajka között nem áll meg. Ajka és Celldömölk között személyvonatok közlekednek, Ajkáról naponta 4:35-kor, 6:33-kor, 14:33-kor, 18:33-kor, 22:33-kor, valamint munkanapokon 8:33-kor indulnak, Celldömölkről munkanap 6:38-kor, naponta pedig 12.38-kor, 16:38-kor, 18:38-kor és 20:38-kor indulnak.

Változás még, hogy a Győrből 12:13-kor induló, Veszprémig közlekedő személyvonat, továbbá a Veszprémből 11:35-kor induló, Győrig közlekedő személyvonat naponta közlekedik a nyári időszakon kívül is.

A vonalszakaszt érintő kedvező változás még, hogy a december 11-i menetrendváltástól a Budapestről Zalaegerszegre közlekedő (Veszprémet és Ajkát is érintő) Göcsej InterCity vonattal utazók is válthatnak jelentős kedvezményeket biztosító Okosjegyet. Ez egy fix áras online megvásárolható jegy, nem százalék alapú kedvezménnyel a leggyorsabb utasoknak, tehát minél korábban veszi meg valaki a vonatjegyét, annál nagyobb kedvezményben részesül. Ezzel a megoldással Veszprémig 600 forintot is lehet spórolni - olvasható a MÁV START Zrt. közleményében.

Módosul a ráhordó autóbuszjáratok közlekedése, új vasúti csatlakozások jönnek létre. A Veszprém és Ajka között a helyközi autóbuszos közlekedés szerepe erősödik. A vasúti és autóbuszos szolgáltatás összehangolása révén, Veszprém és Ajka között a személyvonatok helyett helyközi autóbuszok szolgálják ki a településeket. Bár átszállással, de a jelenleginél sűrűbb eljutási lehetőséget kínálunk Budapestre, az InterCity vonatok által kiszolgált településekre, valamint a személyvonatokkal kiszolgált Veszprém-Győr vasútvonal által érintett településekre is. Az érintett vonalszakasz kedvezőtlen elhelyezkedésű vasútállomásai, megállóhelyei helyett az autóbuszok a településeken több, kedvezőbb elhelyezkedésű megállóhelyet is érintenek, ezáltal az utazás is kényelmesebbé válik.

A Volánbusz a Veszprém és Ajka közötti települések vasúti kapcsolatának biztosítása érdekében több, jelenleg is közlekedő autóbuszjárat útvonalát módosítja, illetve meghosszabbítja, hogy azok Veszprém vasútállomáson munkanapokon jellemzően két-három óránként, csúcsidőben óránként, hétvégén pedig többnyire kétóránként csatlakozást biztosítsanak a főváros felé közlekedő InterCity-khez. Az autóbuszok egy része Ajkán is csatlakozást biztosít a Szombathely felől/felé közlekedő vonatokhoz.

A Volábuszokat érintő további részletek és menetrend elérhető a www.volanbusz.hu oldalon.