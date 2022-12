A 15 fokos hőmérsékletnek és a napsütésnek köszönhetően senki sem didergett a vérnyomásmérést követően, a rajtra várva, sőt, a szokásosnál is tovább maradtak a vízben, ha az csupán kétfokos volt is. A vízbe gázolás előtt a bemelegítést idén is Simon Mihály judovilágbajnok vezényelte le, majd mindenki jókedvűen szaladt be a tóba a homokos partszakaszon. A vízben – szokás szerint – Vella Zsolt polgármester egy kupica pálinkára invitált mindenkit, hogy kicsit felmelegedjenek a fürdőzők, akik aztán visszarohantak a partra a nézők buzdításától és elismerő pillantásaitól kísérve.

Kint többen rátettek még egy lapáttal, és egy-egy fagylaltot is elfogadtak. A helyi lakosok szendvicsekkel kínálták a csobbanókat, akik közül a legidősebb hölgy a 79 éves Farkas Mihályné volt idén is, ahogy sok éve már mindig. Ő nem bújt jelmezbe, de igazán parádés maskarákban vonultak fel néhányan. Bizonyára szorgos munkával készült a múmia jelmeze, akadt századelőről itt maradt csíkos fürdőmezt viselő férfiember és magát szaxis pasiknak kiadó csapat is, szaxofon helyett trombitával, tetőtől talpig overallba bújva. Az uniformist álbajusszal és parókával egészítették ki a vidám fiatalok. A legifjabb egy nyolcéves kiskunhalasi kislány volt, bizonyítva, hogy az ország távoli pontjairól is érdemes ellátogatni a különleges programra, amelyből akár a gyerekek is kivehetik részüket. Akadt olyan fiatal is, aki a barátai unszolására az utolsó pillanatban nevezett, és így kölcsönfürdőnadrágban pancsolt az immár kilencedik ábrahámhegyi téli fürdésen. A fürdőruhaversenyt a szaxis fiúk nyerték, a programot Jackson, Sebestyén Ivett és a Sipőcz Band műsora színesítette.