A munkálatok 2020 őszén kezdődtek meg, a beruházás két szakaszban zajlik, a Pápa és Tét, illetve a Tét–Győr közötti szakaszon. A beruházással várhatóan 10 perccel javul majd a menetidő Pápa és Győr között, nem mellesleg a két város közötti települések mentesülnek az átmenő forgalomtól, biztonságosabbá válik a közlekedés, hiszen a teljes nyomvonal mentén vadvédő kerítést is elhelyeznek.

– Az alapréteg aszfaltozása 100 százalékos készültségű, sőt, a szakasz 50 százalékán kétrétegű aszfalt található, valamint a főpályahidak nagy része is készen van – tájékoztatott a legutóbbi munkaterület-bejárás során Kovács Zoltán, a térség országgyűlési képviselője. – Decemberben lassul az építkezés, ilyen hidegben ugyanis aszfaltozni nem lehet, ebben az időszakban a szalagkorlátokat, vadrácsokat helyezik ki, de amint az időjárás engedi, folytatódik az útépítés is.

Forrás: Napló

Áldozó Tamás, Pápa polgármestere hozzátette, a Vaszari úti körforgalom elkészült, és a majd mellette haladó kerékpárút nyomvonala is láthatóvá vált. – A 83-as és a Vaszari út közötti csomópont fontos bekötőútja lesz a városnak, ez a csomópont az útépítés befejeztével felértékelődik, hiszen ha Győr felől a régi 83-as útvonalát választjuk, nagy eséllyel sorompót kapunk a vasúti átjárónál, míg aki az új úton közelíti meg a várost, hamarabb érheti el úti célját. Biztosak lehetünk benne, hogy meg fog nőni a forgalom, ennek érdekében a Győri út–Téglagyári út–Várkert út kereszteződésében körforgalmat építettünk, melynek pont az célja, hogy az ilyen forgalomnövekedést megoldja.