Veszprém Megyei Civil Szolgáltató Központként az elmúlt években igyekeztek hagyományt teremteni, hogy a civil szektort általánosan érintő, illetve veszprémi és megyei vonatkozású hírekről, ezen kívül a központ tevékenységéről időről-időre beszámoljanak. Nem volt ez másként most sem, ezúttal egy sajtóreggelin adtak számot a legújabb történésekről.

Varga Endre örömmel újságolta, hogy egyesületük ismét elnyerte a Veszprém Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ címet a 2023-2025-ös időszakra. Elhangzott, szeretnének minél több képzést tartani olyan témakörökben, ami a civil szervezeteknek aktuális. Az elnök szeretné, ha a gazdasági szervezetek és a civil szektor együttműködése erősödne. Ennek érdekében idén új díjat alapítanak Veszprém megye Mecénása elnevezéssel.

Óhegyi Tamás a jövő februári véradásról osztott meg részleteket: eszerint a hónap második felében két helyszínre (Pannon Köztér és Balaton Plaza) várják majd a véradókat. Elmondta azt is, hogy a Veszprém Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím elnyerése után is fenntartják az eddigi szolgáltatásaikat, így jogi-, pénzügyi-, és pályázatírási szolgáltatásaikat is igénybe vehetik a civil szervezetek, térítésmentesen. Szólt arról is, hogy második alkalommal ültek össze a veszprémi és a környékbeli civil szervezetek a Civil Fórumon, ahol a jövő évi Civil Nap volt fókuszban, amelyet minden eddiginél több civil szervezet és forrás bevonásával készülnek megszervezni. Az esemény finanszírozására lehetőségként merült fel a VEB2023 EKF program által kínált mini pályázatok beadása, amellyel élni szeretnének.

Mindketten hangsúlyozták, a fiatalok felé is nyitnak, hiszen a civil szervezetek java "öregszik". Rendhagyó osztályfőnöki órák mellett egyedi társasjátékkal, az AlaCool-al is nyitottak a diákok felé. JLI

