A zirci termelői és kézműves piacon december 17-én, szombaton 8 és 14 óra között karácsonyváró rendezvényt szervez a Vidéken "Bénázók" Egyesület. A város központjában, a Penny áruház parkolója mögötti fedett vásártéren az árusok szívvel-lélekkel termelt élelmiszerekkel, gondosan készített termékekkel várják a vásárlókat, emellett a karácsonyi hangulat fokozása érdekében Hozz magaddal! akciókat hirdetnek. Arra kérik az érdeklődőket, hogy vigyenek magukkal egy-egy ajándékot és cserébe haza is vihetnek egyet. Aki visz egy becsomagolatlan ajándékot, az választhat is egyet. Lehet több ajándékot is vinni, de akkor is csak egy vihető haza. A szabály az, hogy csak olyan jó állapotban lévő ajándékról lehet szó, amit még az ajándékozó is szívesen megkapna. Aki pedig visz magával egy bögrét, annak azt teával vagy forralt borral töltik meg. Aki visz magával egy tányért és kanalat, az csatlakozhat 12 órától a közös ebédhez. Arra is kérik a piacra járókat, hogy lehetőség szerint vigyenek magukkal sütit a karácsonyi hangulat jegyében.