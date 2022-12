A díj a neve ellenére nemcsak a kertekről szól, hanem a település általános rendezettségéről és szépítéséről is – mondta el a település polgármestere, Grőber József. A zsűri szerint Magyarpolány fejlesztési koncepciója teljes mértékben összhangban van a település épített örökségével. A Magyar Turisztikai Ügynökség és az ICOMOS MNB Történeti Kertek és Kertművészeti Együttesek Szakbizottsága közös díja egyaránt elismerte a település tündérkertjét, a főtér rekonstrukcióját, a Zöld Élet Háza létrehozását, valamint a környezetbarát technológiákat; ezzel olyan, jelentős pénzügyi háttérrel rendelkező településeket utasított maga mögé, amelyeknek az erre a célra szánt büdzséje többszörösen meghaladja Magyarpolányét. Ennek az „esélytelennek vélt” küzdelemnek a végeredményéből is látszik, hogy a településen dolgozók nem versenyezni akartak, hanem szebbé szerették volna tenni a környezetüket – kommentálta a díjat a polgármester. – A zsűri értékelte, hogy mit csinálunk a zöldhulladékkal, hol komposztáljuk és hogy hogyan használjuk fel a zöld trágyát, sőt, az is felkeltette a zsűri figyelmét, hogy mi inkább vadvirágokat telepítünk, nem pedig tájidegen fajtákat. Biztosan hozzásegített minket a győzelemhez az is, hogy van egy tanösvényünk, amely ötvözi a szakralitást a fák gyógyító energiáival. A Magyarpolányba látogatók az információs táblákon egy szakrális jelenetsort láthatnak Mária hét öröme címmel, mellette pedig elolvashatják, hogy például a fűzfa milyen gyógyító hatással bír – fejtette ki Grőber József.

A település dolgozói arra is gondoltak, hogy a tankertben ne csak fűszernövényeket, hanem gyógynövényeket is megismerhessenek a településre látogató gyermekek és felnőttek. Igyekeztek olyan növényeket telepíteni a tündérkertben, amelyek a Bakonyban jellegzetesek, így a természetben járó az élőhelyén is felismerheti az adott gyógynövényt – ismertette a tankert küldetését a polgármeser. A Zöld Élet Házában pedig a környezettudatos nevelésre vezetik rá a fiatalokat, megmutatják nekik, miként lehet vegyszermentes környezetben, tiszta, szennyezésmentes életet élni, hogyan lehet visszatérni a gyökerekhez – zárta gondolatait a budapesti díjátadó után a polgármester.